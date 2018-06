Velikonoce s Veselým seniorem slavila i Česká Miss

"Měla jsem zpočátku trochu trému, ale když jsem uviděla, jak mají staří a nemohoucí lidé z návštěvy radost, bylo to krásné. I kdyby tahle oslava Velikonoc udělala radost jednomu člověku, mělo by to smysl," řekla Česká Miss 2008 Eliška Bučková. Charitativních akcí, které pořádá její matka, se Eliška zúčastňuje spolu s celou rodinou včetně své pětileté sestry.

"Obvykle jsem při těchto akcích pro důchodce byla převlečena třeba za Mikuláše a nebo jsme o Vánocích dělali živý betlém. A dnes vlastně poprvé jsem vystupovala jako host," dodala královna krásy.

Moderátorkou odpoledne byla Michaela Dolinová, která si ihned získala přízeň celého publika. Na akci byly přítomny i děti z mateřské školy Novoborská v Praze 9 a ze základní školy ze Spořilova v Praze 4, které měly pro seniory připraveno několik hudebních vystoupení a také dárky, které samy vyrobily. Studenti herecké školy pak lidovými písničkami rozezpívali publikum. Veselý senior také staré lidi v domově důchodců obdaroval vitaminy a potravinovými doplňky společnosti Walmark, která je partnerem tohoto nadačního fondu.