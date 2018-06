Veletrh módy zná své špičky

Na kolekci Jakuba Polanky nazvané Moody je zajímavé, že všech dvanáct modelů má stejný střih a výsledného efektu je dosaženo pouze stahováním. "Nechme řečí a pojďme raději tančit," navrhoval redaktorce MF DNES po skončení galavečera sympatický a plachý mladík.

Soutěž o titul výtvarník roku je "ojedinělý projekt, který by měli výrobci jako obrovský inspirativní zdroj, ne jako konkurenci," vysvětluje záměry pořadatelů Eva Valová, obchodní ředitelka Fair Agency. Letos se do ní přihlásilo 29 návrhářů, z nichž 10 nejlepších postoupilo do finále.

Výtvarník sezóny není na veletrhu komerční záležitost, ale součást samostatného projektu Fashion point. "Poselství veletrhu je móda, a to právě nejlépe dokládá vítěz této soutěže. Tady je vidět, kam půjde česká móda," dodává Eva Valová, "rok od roku má tato soutěž vzestupnou úroveň."

Mezi čtyřmi přihlášenými kolekcemi v kategorii Classic porotu nejvíc zaujaly modely Makyty a.s. Púchov, jejichž podobu vymýšlí návrhář Josef Ťapťuch. "Je to moderní oblečení, z kvalitních materiálů a v dokonalém provedení. Bohužel, jej však zákazníci nekupují, protože lidé chtějí cizí značku," stěžují si jednohlasně odborníci.

V prádle s přehledem zvítězila slovenská firma Favab. s.r.o s odvážnými a rafinovaně průsvitnými pánskými modely.

Josef Ťapťuch, módní návrhář:

"Já ty soutěžící strašně obdivuji. Věnují tomu spoustu práce, peněz a námahy. A výsledek? Je to deset minut orgasmu - a pak nic. Výrobci u nás se o nadané návrháře opravdu nederou, modely z přehlídky neprodáte, protože jsou propocené - zvlášť letos v Brně - špinavé od make-upu, a přesto do toho ti nadšenci jdou. Já už bych to neudělal."

Liběna Rochová, módní návrhářka:

"V soutěži byly vidět profesionální výkony, ale v některých případech šlo o omyl. Nemělo by to být, ale při výběru, který se dělá podle kreseb, nelze vždycky odhadnout, jak dopadne realizace. Včera se mi moc líbila přehlídka D.T. Leitner (Dana Turečková a I. Leitnerová). Vždycky mají kolekci na vysoké úrovni. A veletrh? Tady je vidět i spousta katastrof. Všude jsou bohužel lidé, kteří obdivují kýč. I ve světě je těch, kteří mají výtvarné a estetické cítění mnohem méně než těch druhých. A u nás - bohužel - se za posledních deset let sice nějaký posun objevil, ale to nestačí.

Čeští výrobci dotahují svět

O svižný začátek osmnáctého ročníku mezinárodních veletrhů módy Styl a Kabo se postaral hned úvodní večer, na němž mladí zahraniční návrháři představili módní novinky svých zemí. První den veletrhů pak nezklamali ani tuzemští výrobci. "Ukázalo se, že česká móda může směle konkurovat západu. Příjemně překvapily nové kolekce například Veby Broumov, Trioly či Moravolenu Šumperk," svěřila iDNES členka poroty soutěžních prezentací.

Tradiční komerční smysl obou veletrhů doplňují doprovodné přehlídky, semináře a soutěž, jejímž prostřednictvím se představují české firmy i talentovaní návrháři. Odborná porota zvolí ty nejlepší, kterým tak na příštím mezinárodním veletrhu umožní představit své nové kolekce na zahojovacím galavečeru. Titul vítěze jim každopádně otvírá cestu do světa módy, i proto sem někteří jezdí soutěžit už poněkolikáté.

Móda zaplnila brněnské výstaviště

Šaty, sukně, kalhoty, trička, boty, kabelky - vše co se týká módy plní tento týden brněnské výstaviště. Na osmnáctém Mezinárodním veletrhu módy STYL a Mezinárodním veletrhu obuvi a koženého zboží KABO se kromě českých vystavovatelů objevilo se svými kolekcemi na jaro-léto 2002 i velké množství zahraničních firem.

Špičky ze světa módy na veletrhu představují své novinky, vyměňují si poznatky o vývoji v oblasti textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a uzavírají kontrakty.

Letošní rok by měl být podle pořadatelů jedním z nejsilnějších a nejrozsáhlejších v dosavadní historii. Srpnových veletrhů Styl a Kabo se zúčastní více než 850 vystavovatelů, kteří obsadí výstavní plochu přesahující 16 000 m2.

Novinkou, kterou ocení nejen vystavovatelé, ale i návštěvníci, je oproti předcházejícím rokům rozdělení celého veletrhu do přehledných tematický celků.

Kromě těch známějších se představí i poslední Výtvarnice sezony Michaela Bakotová a další držitelé tohoto prestižního titulu.