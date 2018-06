Obléknu kalhoty mé nejstarší dcery, chlubí se půl roku po porodu Mel B

Šestatřicetiletá Mel B má zpět svou váhu a pochvaluje si, že je stejně fit jako v době Spice Girls.

Mel B denně cvičí

Během těhotenství hodně přibrala a byla kvůli tomu unavená. Teď je konečně zpět na své váze. "Jsem stejná jako před patnácti lety. To, že jsem zhubla, ze mě dělá lepší matku. Mám víc energie," řekla zpěvačka pro australský časopis Woman's Day.

A prozradila, že se vejde do džín své dcery Phoenix. "Ty džíny bývaly moje a ona mi je ukradla, když jsem byla těhotná. Ale teď se do nich zase vejdu, takže si je vezmu zpět," uvedla Mel B, která právě zasedá v porotě australské verze soutěže Dancing With The Stars.

Nadšení z její nové figury sdílí i zpěvaččin manžel Stephen Belafonte, který s ní už nakupoval nové prádlo.

"Ještě jsem si nekoupila bikiny. Abych byla upřímná, tak si nejsem jistá, jestli mohu soupeřit se sexy dívkami na Bondi Beach (pláž v Sydney - pozn. redakce), ale jsem fit a zdravá a připravená zapadnout do australského životního stylu," prohlásila britská zpěvačka.