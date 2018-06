Vejdělkovy Ženy v pokušení svlékly šedesátiletou Balzerovou

"Role Vilmy je výborně napsaná a ta fotka, která vznikla pro potřeby filmu, k ní patří. Nejtěžší na tom focení bylo najít správný výraz. Vše ostatní jsem svěřila do rukou fotografa, s nímž jsem už pracovala a věděla, že to udělá dobře," vysvětluje Balzerová.

režisér Vejdělek vzpomíná Cesta plakátu k filmu Ženy v pokušení vedla od kresby k pornoherci

Ve filmu se ale nesvlékla poprvé. Zkusila si to již ve Zlatých úhořích, filmu, který režíroval Karel Kachyňa.

"Hrála jsem paní Rozvědčíkovou s Radkem Brzobohatým, který hrál Rozvědčíka. Tehdy jsem panu režisérovi řekla, že nahou scénu točit nebudu, příšerně jsem se styděla. A když jsme stáli u té nádherné ledové tůně pod skalou u Bechyně, přivezli malinkou holku s krátkýma nohama. A já: "Ale rejžo, tohle není moje tělo!" A on: "Jenže my jsme holt jinýho dubla nesehnali. Teď si každý bude myslet, že jsi to ty." Tak jsem zkrotla a řekla: "Pane režisére, kdybyste tady zůstal jen vy a pan kameraman, tak do té vody vlezu, zaplavu a vylezu." On říká: "Tak dobře, pošlu celý štáb na oběd." Já tam vlezla, vylezla a znovu tam a zpátky, a než jsme to natočili, celý štáb už byl po obědě, seděl nahoře na stráni a měl pěkný kino. Byla jsem na mrtvici," vzpomíná v rozhovoru pro Reflex.

Přiznala, že některé její kolegyně mívají při točení lechtivých scén takový stud, že neváhají jít do extrému. "Některé si nechají nalepit prostěradlo na tělo při choulostivé scéně, aby se náhodou nesvezlo. My tři hlavní herečky v Ženách v pokušení, tedy Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová a já, jsme měly každá takovou scénu, kde se ukáže kousek těla, a myslím, že vše proběhlo bez problémů."

Vejdělkovy Ženy v pokušení mapují příběh čtyřicátnice Heleny, uznávané odbornice na manželské problémy, která jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Poté, co svého milovaného muže nachytá v náručí mladší ženy, její život se obrací naruby. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. Tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné, a že pokud se má něco vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději.

Film má premiéru 18. března. Do té doby můžete exkluzivně na iDNES.cz číst režisérovy postřehy z příprav a realizace snímku.