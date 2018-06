Vedu už klidný život, přiznal Baroš v doprovodu manželky

Baroš, jenž momentálně působí v tureckém Galatasaray Istanbul, tráví ve svém novém bytě v Česku již měsíc. Hrát fotbal mu stále nedovolují následky jeho zranění, dvě prasklé zánártní kůstky na levé noze. V rodinném kruhu prožil vánoční svátky, o silvestrovský program se mu postarala jeho půvabná manželka Tereza.

Dlouho už své sestřenici, která pracuje v Divadle Kalich, slibovala, že se přijdou podívat na nějaké představení. Vybrala si výjimečné silvestrovské, muzikál Touha.

Do Kalichu manželé dorazili včas, dokonce dobrou půl hodinku před začátkem představení. Zamířili rovnou k baru, kde si dali jen vinný střik a Baroš se tu pozdravil s kamarádem Daliborem Gondíkem, kterému měl konečně příležitost představit svoji manželku.

"Silvestra trávíme v klídku, opravdu v klídku," dušovala se Tereza

Barošová. "Vedu už klidný život. Jsem zralejší a s manželstvím přišla kázeň. A mít syna je to nejkrásnější na světě," nechal se slyšet Baroš.

Čtyřměsíčního syna Patrika hlídala poprvé babička. "Jsme zvědaví,

jak to zvládne," dělal si starost Baroš, z něhož se stal zodpovědný

otec. Chválu na něj pěje i jeho manželka. "Je to úžasný manžel i táta," tvrdí.

Kolem syna se teď pochopitelně točí celý svět. "Je to náš miláček a užíváme si ho oba. Budou mu čtyři měsíce, je to teď takové nejklidnější období. A jestli jsem už ve formě? Myslím, že jo. Hned po porodu se všechno vrátilo do normálu," uvádí Barošová.

Normální rozhodně nebylo večerní představení, podepsala se na něm

totiž silvestrovská nálada. Nikomu v sále to ale ani trochu nevadilo. Diváci naopak kvitovali chvíle, kdy herci, kteří měli tentokrát od jindy přísné režisérky Mirjam Landové povolenou výjimku a mohli se utrhnout ze řetězu, oživili představení improvizacemi a okamžitými nápady, které odbourávali smíchy i je samotné.

Pikantní byla situace, kdy herce Matouše Rajmonta musel díky hlasové indispozici přímo na jevišti dabovat jeho kolega Ivan Vodochodský. Jindy by byl Rajmont samozřejmě přeobsazen, Silvestr ovšem dovoluje mnohé a tak byla využita přítomnost Vodochodského, který má v představení nastudovány dvě role a mohl tak kolegovi vypomoci.

Silvestrovské vydání Touhy

Několikrát bylo dokonce na jevišti na přetřesu jméno Milana Baroše. A ten se očividně bavil. Pauzu v polovině představení strávil s herci v divadelním klubu, po jeho skončení, které vyvrcholilo potleskem vestoje a slavnostním silvestrovským přípitkem, ovšem rychle Kalich s manželkou opustil.