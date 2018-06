Vedení v Miss ČR se ujímá Adamec, Kuchařová i Zapletal

Hlavní zbraní, jak se znovu vrátit na výsluní, má být již osvědčený tým, který se na soutěži podílel v uplynulých letech. Kromě Taťány Kuchařové, jež se stala prezidentkou Miss ČR, a režiséra Jiřího Adamce, který je nově ředitelem, se na nové podobě soutěže bude podílet i její zakladatel a bývalý majitel Miloš Zapletal. "Já jsem nabídku od nových majitelů přijal s velkým optimismem, protože vím, že je Miss ve správných rukou. Hlavně proto, že ji budou dělat profesionálové, kteří to umí," řekl iDNES.cz. - čtěte Soutěž Miss ČR koupila Central Group. Za 38 milionů

Zapletal přijal místo hlavního odborného poradce především proto, že k soutěži má stále velmi silné pouto. "Vždyť je to moje dítě," komentuje svůj vztah k Miss ČR, s níž do loňského prodeje strávil dvacet let.

Jakých změn nová Miss ČR dozná, nechce nikdo z týmu zatím sdělit. Kromě charitativního pojetí celé soutěže se ale zřejmě drastické změny konat nebudou. "Já jsem v tomto směru pořád stejně konzervativní a mám profesionální názor, že veškeré volání po inovacích je mlácením prázdné slámy. Jak jste si všimli, před lety přišla paní Maláčová s tezemi, že se z její soutěže stane Miss třetího tisíciletí, ale s odstupem času vidíme, že ji dělá stejně, jako jsme to dělali my, akorát hůř a s horším týmem a výsledky," dodal Zapletal.



Nový tým Miss ČR si připíjí na novou sezonu

Strategické změny v Miss ČR se budou vybarvovat v nejbližších týdnech a zatím není zcela vyloučeno, že se soutěž nevrátí na obrazovku Novy, která podepsala exkluzivní smlouvu s konkurenční Českou Miss Michaely Maláčové. "Jak moc je ta smlouva exkluzivní, se ukáže. Podle signálů, které mám, ale budeme vyjednávat se všemi televizemi, tedy i s Novou," doplnil nový odborný poradce soutěže Miloš Zapletal.