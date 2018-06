Vědec tvrdí, že dopředu spočítá délku manželství

Profesor Murray se touto problematikou zabývá už přes patnáct let a je spoluautorem knihy The Mathematics of Marriage (Matematika manželství). Na základě svých nových výzkumů dospěl k názoru, že rovnicemi, které sestavil zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, lze předpovídat délku manželství s přesností přes devadesát procent.

Rumunská internetová stránka BBC uvedla, že model je sice na první pohled vcelku jednoduchý, ale výzkum trval deset let. Murray a jeho spolupracovníci si před více než deseti lety vybrali 700 nových manželských párů, které poté na základě přesně stanovené metodiky podrobili psychologické anketě.

Každý pár odpovídal zhruba patnáct minut na otázky týkající se například sexu, výchovy dětí nebo domácnosti a zacházení s penězi.

Psychologové v průběhu ankety pozorně sledovali novomanžele a zaznamenávali jejich reakce. Ty poté byly společně s odpověďmi vyhodnoceny podle určitého systému a proměněny v matematické vzorce - zvlášť pro ženu a zvlášť pro muže.

Na základě těchto vzorců pak bylo prý možné vypočítat, jak dlouho by mohla jednotlivá manželství trvat. Manželské páry pak byly každé dva roky zvány k novým pohovorům.

Za deset let pozorování těchto 700 manželských párů se údajně ukázalo, že rovnice, které ovšem profesor Murray neprozradil, s více než devadesátiprocentní přesností předpověděly, jak dlouho budou jednotlivá manželství trvat.