Vědec předvídá pevnost manželství

18:49 , aktualizováno 18:49

Téměř s naprostou jistotou lze pomocí nové pozorovací a výpočetní metody předpovědět, zda novomanželé budou mít šťastné soužití, nebo spějí k rozvodu. V britském deníku The Daily Telegraph to říká americký matematik James Murray, který zkoušel metodu deset let u 700 manželských párů ve Spojených státech.