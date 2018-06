Nevěřte slepě zdravotním radám celebrit, říkají kanadští vědci

Vědci z kanadské McMaster University zkoumali, jak celebrity ovlivňují lidi, a to od ekonomiky po marketing, od psychologie po sociologii, a to od roku 1806 až dodnes.

"Celebrity dávají zdravotní rady pravidelně a veřejnost se jimi často řídí. Slavné osobnosti jsou s to zajistit velký ohlas informačním kampaním a mohou shromáždit značné sumy peněz. Jejich rady však nejsou vždy užitečné a někdy jsou dokonce v rozporu s lékařskými doporučeními," upozorňují vědci.

Nejvýraznějšími příklady osobností, které pomohly vědě, jsou herec Michael J. Fox a zpěvák Elton John. Foxovi se podařilo získat v přepočtu přes 6,4 miliardy korun na výzkum Parkinsonovy choroby a Elton John shromáždil přes 5,4 miliardy korun na boj proti AIDS.

Michael J. Fox (16. září 2013) Elton John vystoupil 18.12. 2013 v Praze

Je tu ale řada celebrit doporučujících bezcenné léky, alternativní medicínu či propagujících zkreslené interpretace diagnóz a léčby. To pak vytváří zmatek a má to vážné dopady na miliony lidí ve světě. Začíná to radami jak zhubnout, které jsou relativně neškodné, ale mnozí radí i v oblasti závažných onemocnění značně pomýleně nebo přímo proti lékařským doporučením.

Například modelka časopisu Playboy Jenny McCarthy řekla, že očkování může vyvolat autismus, televizní hlasatel Michael Parkinson zdůraznil, že dokáže-li muž močit na zeď z dálky asi jednoho metru, nebude mít rakovinu prostaty. Herečka Gwyneth Paltrowová v roce 2007 na konferenci o rakovině prohlásila, že si ničí "zhoubné geny" způsobující nádory tím, že pojídá bio potraviny.

Gwyneth Paltrowová (2. prosince 2013)

Velkým trnem v oku lékařů je také herečka seriálu Krok za krokem Suzanne Somersová, která vydávala knihy jak se lékařské péči vyhnout. Po skončení seriálu Krok za krokem totiž prošla těžkým obdobím, kdy bojovala s rakovinou prsu. Odmítla chemoterapii, protože věří, že zabíjí pacienty. Stala se tak postrachem všech onkologů. Ve svých knihách totiž nabádá nemocné, aby tuto drastickou léčbu nepodstupovaly.

Na druhé straně však je třeba připomenout užitečné rady a dobré příklady. Když zpěvačka Kylie Minogue informovala veřejnost o své rakovině prsu, kterou se podařilo vyléčit, vzrostl jen v Austrálii počet vyšetření mamografem o 40 procent. Podobný efekt měla po celém světě i dobrovolná oboustranná mastektomie Angeliny Jolie (více čtěte zde).

Kylie Minogue (Cannes 2013) Angelina Jolie (Berlín, 4. června 2013)

Podle vědců vděčí celebrity za své úspěchy na poli "zdravotních poradců" mnoha faktorům. Jde o stádový efekt, kdy lidé mají přirozenou tendenci následovat druhé. Pak tu jde o jakousi "svatozář důvěryhodnosti", která se vznáší nad nimi vznáší, takže se lidé mohou řídit jejich radami i v takových sférách, v nichž celebrity nemají žádnou kompetenci. Ostatně mnohé vystupují jako důvěryhodné a znalé věci a vychvalují své vlastní názory či některé medicínské produkty a přitom tvrdí, že jsou dobře informovány. Často jsou za to ale placeny.

"Moc celebrit lze využívat pro šíření informací o těch nejlepších výzkumech, ale také pro propagaci bezcenných produktů a léků," uvádí Steven Hoffman, epidemiolog z McMaster University. "Proto je třeba, aby slavné osobnosti pozorně zvažovaly vlastní rady a důsledky, jaké mohou mít na zdraví lidí. Na druhé straně je třeba pochopit mechanismy, na jejichž základě se mnozí lidé pro něco rozhodují, aby toho bylo možno využívat k informativním kampaním, jež by lidem pomáhaly chránit si své zdraví," dodává.