Věčný starý mládenec Al Pacino ukázal o 40 let mladší přítelkyni

Jednasedmdesátiletý Al Pacino má důvod k radosti. Pořád má úspěch u žen a jeho posledním "úlovkem" je krásná herečka Lucila Sola. Je o 40 let mladší než on a společně se ukázali v New Yorku na předávání Tony Awards.

Al Pacino

Jednatřicetiletá argentinská herečka má na Al Pacina zřejmě dobrý vliv, protože se herec vymódil jako mladík a v čelence s tmavými vlasy vůbec nevypadal na svůj věk.

Pár se potkal při natáčení filmu Wilde Salome, který Al Pacino režíroval. Loni v dubnu se přiznali, že spolu chodí, ale později se údajně rozešli. Sola však se svou dcerou Camilou žije společně s Al Pacinem v Los Angeles.

Al Pacino se poprvé stal otcem v roce 1989. Jeho přítelkyně Jan Tarrantová mu porodila dceru Julii Marii. V lednu 2001 zase jeho dlouholetá přítelkyně Beverly D'Angelová porodila dvojčata Antona Jamese a Olivii Rose.