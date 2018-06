Večírky nejvíc obráží Jana Doleželová, tvrdí Partyšová

"Dost často bývá na akcích Jana Doleželová, děti nemá, takže obráží dost akcí," tvrdí Partyšová, která vyvrací, že by prvenství držel v tomto směru Sagvan Tofi. "Sagvana potkám tak dvakrát do roka," dodala.

Jana Doleželová

Partyšová v rozhovoru pro ranní show Těžkej Pokondr na F1 také zavzpomínala na své začátky, kdy si ji jako začínající zpěvačku všimla Lenka Hornová.

"Tehdy jsem hodně pendlovala mezi Prahou a Brnem kvůli propagaci svého CD a v té době si mě všimla právě Lenka, která mi nabídla práci redaktorky. Tenkrát jsem točila u známých osobností, prohlížela jejich ložnice a až pak přišla možnost dělat VIP večírky," vzpomíná moderátorka a zpěvačka.

Gábina Partyšová a Lenka Hornová s dětmi

těžkej pokondr na frekvenci 1 Zvukový záznam a video celého rozhovoru dua Těžkej Pokondr s Gábinou Partyšovou najdete na webu rádia Frekvence 1.

Nyní vykonává stejnou práci pro Top Star magazín, jedno se ale změnilo - je maminkou dvouletého syna Kristiana. Na večírky se ale paradoxně těší víc, než předtím.

"Mě to fakt baví, protože razím heslo Jaký si to uděláš, takový to máš. Život s dítětem je jistý stereotyp, tak jsem ráda, když se dvakrát do týdne můžu hezky nalíčit, vzít si na sebe hezký šaty a vyrazit. Někomu to může připadat povrchní, ale mně ne," dodala Gábina Partyšová.