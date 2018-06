Večírek TýTý šuškal pomluvy na všechny strany

Přímý přenos nepřinesl žádné šoky – táhlo se šuškandou na rautu v prostorách Národního muzea. Nuda a nuda, nedovolily si říci nahlas celebrity – každá to však tušila. První vlnu pomluv odnesli všichni přítomní ředitelé. Dvořák je trapný suchar, Železnému někdo připravil rádoby vtipnou odpověď, o „smutných očích“ Balvína nemluvě.

Zato Mathé – všimli jste si? Pěkně nám tu před kamerami předvedl svou novou partnerku (kolikátou už!). Bývalý pan ředitel České televize Ivo Mathé seděl v "hradní" řadě hned vedle páru Špačková-Špaček a s nimi proslaveně drzá moderátorka Barbora Tachecí!

Největší hvězda Lucka Bílá, která je v nemocnici kvůli zranění krční páteře, poslala za sebe bratra – hm, aspoň něco. Malého Martina Donutila vyhnal zištný otec v plén – aby snad byl povšimnut?…

Drby slavily svoji vrcholnou příležitost, ale sladké řeči patetických hereček nedaly nic najevo. Přesto: "Ta Čechová to přehnala, jak se přiřítila na jeviště demonstrovat lásku k synáčkovi – on ji tam někdo zval?", nedaly si pokoj.

A dál: Saskia byla trapně ukecaná; Zuna uboze sentimentální; toho Uhlíře – no, to byla ale nebohost!; Krampola nevypouštějte z posilovny….

Na nikom nezůstal chlup suchý. Ale přece jen. Doktora Pixu všichni chválili, že tedy neztratil nic na starém šarmu a slušnosti a Marka Ebena, že do toho konečně praštil, vždyť je to celé pro ostudu.

Foyer divadla bylo veselé, upřímné, plné letným polibků a vůní drahých parfémů. Tak za rok, kočičko. Jistě brouku!