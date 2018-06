Večírek s novým hradním pánem

Václav Klaus zůstal i ve funkci prezidenta puntičkářem. Na pozvánkách na slavnostní recepci k státnímu svátku 28. října, které společně jménem svým a manželky Livie rozeslali více než tisícovce lidí (jedna pozvánka byla pro je napsáno, že se začíná ve 21.00 hodin. Kdo zná pravidla recepcí, ví, že málokdy bývá čas dodržen. Jenže hlava státu a jeho choť vpluly v úterý do Španělského sálu Pražského hradu naprosto přesně s úderem deváté. Klausovo představení začalo - a bylo zcela v jeho režii.Václav Klaus ve 21.02 zahájil svoji přivítací řeč, kterou ukončil o několik minut později. Pak vyzval všechny přítomné k přípitku. Většina lidí však nepřipíjela. Nebylo čím. Obsluha bufetových stolů, jež se prohýbaly pod plnými skleničkami alkoholického i nealkoholického obsahu, byla neoblomná: "Až po projevu pana prezidenta!" A stejně tak i s jídlem. Natěšení hosté vzali po projevu bufet takovým útokem, že během chvíle došly v celém Španělském sále vidličky. Někteří začali pojídat šunku od kosti lžičkami, jiní s plnými talíři běželi lovit příbor do přilehlých sálů. Václav Klaus zůstal největší hvězdou večera i po projevu. A že pro to udělal skutečně všechno. Pozvání obdrželo velmi mnoho jeho "věrných". Ihned se ocitl v obležení lidí, kteří mu chtěli potřást pravicí a stáli na něj frontu. Mnozí si pořizovali fotografie. Obležení vydrželo prezidentovi až do jeho odchodu kolem 23.15. Jeho stisk jsme si také vyzkoušeli. Je pevný. Livia Klausová v elegantní a nenápadné černobílé byla v obležení rovněž velmi dlouho a dostávala i dárečky. Václav Havel, jeho předchůdce, v žádném obležení nebyl. Zájem o potřesení rukou s ním byl spíše malý. Dagmar Havlová v nápadných modrých šatech a s nápadně ustaranou tváří možná i proto jemně vystrkala manžela z recepce. Bylo 21.20 a bývalý první pár zamířil nikým nepronásledován k východu. Mirek Topolánek, Miroslava Němcová, Jan Zahradil, Vlastimil Tlustý, Petr Nečas, Milan Cabrnoch. Též Luděk Rubáš a Jindřich Vodička. A další a další členové ODS. Všichni setrvávali v hojném počtu. Zdálo se, že jejich účast odpovídala současným volebním preferencím. Byla natolik dominující, že si člověk chvílemi připadal jako v hlavním stanu ODS. "Pozvání dostali z ODS asi úplně všichni včetně sekretářek," komentovala tento stav jedna bývalá pracovnice ministerstva zahraničí. Miroslav Macek, kterého by exprezident Havel zcela jistě nikdy nepozval, se tak opět ocitl na výsluní.Miroslav Grebeníček a další komunističtí představitelé se většinou usmívali. Jak by také ne: i jim preference stoupají a na rozdíl od známé petice "S komunisty se nemluví" s nimi tady hovořil skoro každý. Zdeněk Škromach, Stanislav Gross či Libor Ambrozek, ministři současné vlády, na Hradě soudě podle potutelných úsměvů spřádali další plány. Doufejme, že na lepší finanční reformu. Jiří Svoboda, postavička, která už roky prodává na Václavském náměstí kolemjdoucím svoji knihu Autostopem kolem světa, nechybí z nejasných důvodů na žádné státní recepci a nechyběla ani tentokrát. Lucie Bílá, jedna z největších přívrženkyň prezidenta, k překvapení většiny přítomných chyběla. Že by snad nebyla pozvána? Omyl, premiéra muzikálu Excalibur je už za pár dní, a tak byla na zkoušce. Karel Gott a Helena Vondráčková, kteří loni patřili k hvězdám recepce, chyběli také. Ti pozváni nebyli. Proč? "Kladete neuvěřitelné otázky," zaznělo v odpovědi z tiskového odboru Pražského hradu. Eva Pilarová či houslista Pavel Šporcl mezi pozvanými hosty byli, ale nezdálo se, že by se nějak královsky bavili. Ostatně pokud si někdo myslí, že na podobné recepci se všichni baví a radují, tak je na omylu. Může to být někdy i pěkná nuda. Ivan Mládek, Pavel Zedníček či Martin Dejdar (známé celebrity z volebních kampaní Václava Klause) či Josef Náhlovský (za tým ODS hrál před rokem v Jiřetíně na Děčínsku při volební kampani kopanou) se snažili všechny umělce zastoupit. Bavili se náramně a v jejich případě nebylo pochyb, že jim srdce bije spíše na pravé než na levé straně. I když jejich politický idol se jistě nejmenuje Topolánek. Juraj Jakubisko s chotí Deanou Horváthovou zase při řeči nezapřeli ohromný režisérský, herecký a producentský talent. O prezidentovi hovořili jako o "Václavovi" a bylo zřejmé, že jej mají rádi.Pavel Dungl, dvorní ortoped, byl na státní recepci pozván poprvé. Pavel Kolář, dvorní fyzioterapeut, nikoli poprvé, protože byl i dvorním fyzioterapeutem Václava Havla. Bylo vidět, že hlava státu si své lékaře hýčká. Ostatně "bílých plášťů" v černých oblecích byla na recepci řada. Včetně Bohuslava Svobody, bývalého prezidenta lékařské komory. S tím současným, Davidem Rathem, se Václav Klaus v lásce nemá. Eva Salzmannová, herečka Národního divadla, se spíše než o hlavu státu zajímala o dobré víno. "Je daleko, daleko lepší než loni," oznámila už po deseti minutách od začátku recepce. A měla pravdu. V přilehlých menších sálech se dokonce naléval vynikající "pozdní sběr". I na státní recepci někteří Češi potvrdili, že jsou skutečně Čechy. Jedna dáma si láhev dobrého vína strčila před půlnocí do kabelky. Žel, ani tahle scénka nebyla tak akční, jako když se zde básník Ivan "Magor" Jirous před několika lety svlékal. Svlékání ostatně patřilo k jeho oblíbeným číslům celý život. Příslušníci někdejšího undergroundu však letos pozváni nebyli. Ivan Kočárník, bývalý ministr financí, celý večer na rozdíl od všech ostatních pil pouze vodu. "Chci zhubnout a doktorka mi to doporučila," tvrdil s vážnou tváří zástupci šéfredaktora časopisu Euro Pavlu Páralovi. Jana Bobošíková (moderátorka novácké Sedmičky), Libuše Šmuclerová (ředitelka Novy), Roman Šmucler (kdysi moderoval na Nově pořad Tabu), Vladimír Železný (bývalý generální ředitel Novy) se svou mladou partnerkou Konstancií Záhorkovou (bývalou asistentkou generálního ředitele v průběhu večera tvářili spíše rezervovaně. Zřejmě to patřilo a patří k image největší televizní komerční stanice země. Dana Zátopková, která byla zcela zaslouženě vyznamenána, se spíše zdržovala mimo hlavní sály recepce a něco velmi zaníceně všem vysvětlovala. Fotbalista Karel Poborský už tak zanícený při projevu nebyl, ale od něj to ani nikdo neočekává. Václav Klaus junior, prezidentův syn a úspěšný ředitel Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze, byl na podobné recepci nováčkem, zvláště když se podobným akcím vyhýbá. Pro jeho ženu, novinářku Kamilu Klausovou, byl naopak večer podle jejích slov určitým vysvobozením a úlevou, protože se teď stará o tři malé děti. Prezident Václava i Kamilu oslovoval termínem "dětičky" a ptal se, kdo hlídá ty další dětičky, alias vnoučata. Jitka Kocurová dokázala, že je krásná nejenom na soutěžích Miss. Měla nepochybně nejkrásnější šaty ze všech dam. Nejenom víno, ale i šatník přítomných žen byl na trochu vyšší úrovni než minulý rok.Ladislav Jakl, osobní tajemník Václava Klause a v posledních letech jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, zase dostál své pověsti (buduje si ji už skoro pětadvacet let) a byl na recepci jedním z vytrvalců (ve společnosti Jakubiska a Horváthové) až do pozdních nočních hodin, kdy kolem něj tahali uklizeči igelitové pytle s odpadky. Jiří Večerník, známý sociolog, pak ještě připravil posledním flamendrům překvapení. Bavil svou hrou na klavír i přítomné herce. Když s ním zpívali "Jednou jsi dole, jednou nahoře", ani si v onu pokročilou dobu zřejmě neuvědomovali, jakou mají pravdu. Václav Klaus to předvedl názorně na letošní recepci tím, že mnoho z těch, kteří byli loni zde na Pražském hradě na recepci "nahoře", zůstali letos někde "dole". A příští rok? Asi se nedočkáme větších překvapení. Současný prezident své názory přece většinou nemění.Když Václav Klaus vyzval k přípitku, většina hostů neměla čím. Nápoje se podávaly až po skončení projevu.GRATULACE Livia Klausová si připíjí s vyznamenaným biskupem Jaroslavem Škarvadou. Prezidentova manželka, elegantní i v nenápadných černobílých šatech, byla stále středem pozornosti. Od některých hostů dostávala i dárečky.