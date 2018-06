Večírek na zahradě má úspěch z poloviny zaručen

Pečení selete na večírku je ošidné - mlokdy se ho podaří dobře načasovat. Jistější jče grilovat kuřata, i to však zabere několik hodin.

»Zahradní party, kterou každoročně pořádají naši dobří přátelé v období kolem letního slunovratu, je pokaždé něčím ozvláštněna: poslední zadání například znělo přijít oblečen v jediné barvě od hlavy až k patě,« vzpomíná pětatřicetiletá Alice Šonová z Prahy. »Vyhrál ten, kdo přibral i barevně sladěný svetr a bundu. Sice nepršelo, ale večer začala být šílená zima.«Ne každý, kdo pořádá večírek po širým nebem, se může pochlubit dobrými vztahy se svatým Petrem či prostorným zázemím domu či chaty, kam se v případě nepřízně počasí party prostě přesune. Ti zbylí obvykle spoléhají na náhodu a doufají, že to vyjde. Několik jednoduchých opatření však může riziko snížit na únosnou mez. Na příkladu Angličanů, kteří slovo gardenparty dostali do povědomí ostatních národů, lze ukázat, že ani typicky anglicky deštivé počasí nemusí být překážkou. Přesto není dobré plánovat večírek třeba na dobu, kdy Medardova kápě spolehlivě každý den kape. Předpokládané skóre v boji s počasím je nejlépe ověřit telefonátem do Českého meteorologického ústavu. Na lince 02/44 03 22 14 s nepřetržitým provozem je možné zjistit pravděpodobnou předpověď na jeden až pět dnů dopředu. »Je potřeba důkladně si předem promyslet, jací lidé budou na seznamu hostů,« radí Lili Spieglová z cateringové společnosti Bohemia Party Service. »Jde-li o partu kamarádů, příbuzných či bývalých spolužáků, může se člověk spolehnout, že každý problém bude lehko překonán a i dešti se nakonec všichni společně zasmějí. Když mají ale na večírek přijít třeba kolegové z firmy nebo snad dokonce její obchodní partneři, je jasné, že hostitel prostě musí obstát. A tady bych improvizaci nedoporučovala. Pokud nemá k dispozici přilehlý náhradní prostor, v kterém se party za nepřízně počasí v klidu dokončí, raději by ji měl plánovat rovnou někde jinde.« Na velikosti náhradního prostoru také záleží počet hostů, které lze pozvat. I při zahradní party pro kamarády na zahradě u malé chaty či chalupy je ale vhodné se proti případným dešťovým přeháňkám pojistit a vybavit se jednak stanovým přístřeškem, jednak dostatečným množstvím polyethylenové fólie k zakrytí židlí a stolů. Stanový přístřešek se prodává takřka v každém větším zahradním centru. Potraviny uchrání nejen před deštěm, ale i přímým sluncem. Pokud by byl přístřešek jednorázovou investicí, stejnou službu vykonají - alespoň pokud jde o slunce - i dva až tři šikovně sestavené slunečníky.Osvědčeným uspořádáním jídla a pití na zahradní slavnosti je trojúhelník o vrcholech: bar - grill studený bufet. Podle Zdeňka Pohlreicha, šéfkuchaře pražského hotelu Radison SAS, není na letní oslavě až tak podstatné, co se podává, jako spíše jak. »Posezení na zahradě je samo o sobě tak příjemné, že zaručený úspěch sklidí jak humr, tak klobásy,« tvrdí. »Mnohem důležitější je postarat se, aby se pokrmy i nápoje objevily v pravou chvíli na pravém místě, ale hlavně, aby měly tu správnou teplotu.« Z toho důvodu by měl hostitel naplánovat servírování a finální přípravu pití a jídla tak, aby zabrala co nejméně času. Dobře promyšlená organizace umožní nejen dotáhnout vše k dokonalosti, ale také věnovat se hostům. Dvaačtyřicetiletá architektka Pavla Beránková si bez zahradních sešlostí na zahradě svého domku poblíž Prahy nedokáže léto ani představit. »Osvědčily se mi hlavně papírové pohárky a talíře, které po večírku jednoduše vyhodím do odpadkového koše,« vysvětluje. »Díky tomu nemusím neustále odbíhat do domu, abych odmyla alespoň část použitého nádobí.« Většinu jídla a pití se také snaží vynést na svá místa na zahradě ještě před příchodem hostů a podává je tak, aby se hosté mohli obsloužit sami. »K chlazení pití na zahradě nám slouží starý dřevěný džber po babičce, který naplníme nasekaným ledem. Kromě toho, že je tekuté osvěžení kdykoliv po ruce, také výborně vypadá.« V případě, že návštěvu ohlásí větší počet hostů, chopí se obsluhy celá rodina: »Manžel se vždy stará o gril a plné sklenice a dcera mi pomáhá se vším ostatním.«Dostanete-li pozvánku na zahradní party, první, co se od vás očekává, je, že svou účast hostiteli potvrdíte - zvláště, pokud se na pozvánce někde skrývají písmena R.S.V.P., což je zkratka francouzského Odpovězte, prosím. Důležité je i umět včas přijít a včas odejít. Předhánět se s ostatními, kdo přijde poslední, může být pro celou společnost velmi nepříjemné, zvláště podává-li se specialita, kvůli které se na opozdilce čeká. O tom, zda se od hostů očekává »vstupné« v podobě donesených pochoutek, rozhodne hostitel. Ten také určí jakého druhu a v jakém množství: zda by přivítal lehčí zeleninový salát, ovocný dezert nebo něco jiného. Jestliže se rozhodl postarat o jídlo sám, donesená láhev kvalitního známkového vína postačí a rozhodně přijde vhod. Totéž platí i o květinách pro hostitelku. Pokud jde o odchod, společenské příručky radí odejít zhruba po dvou hodinách. To se však vztahuje především na společenské události. Délku návštěvy na zahradě u sousedů či je třeba odhadnout podle vlastního úsudku a s ohledem na radu slavného labužníka BrillatSavarina být před půlnocí doma.Recept, jak dostat svůj večírek mezi ty, na které budou hosté vzpomínat, neexistuje. Každý pán domu se proto snaží objevit ten svůj. Například pravou anglickou gardenparty nelze podle Angličana Euana Edwortyho, který žije a pracuje v Čechách, uspořádat bez okurkových sendvičů, jahod se šlehačkou a čepicí na hlavách hostů. Ačkoliv celý servis od jídla po ubrousky a příbory prý svěřuje odborníkům, bowli nazvanou Pimm' s připravuje sám. V poměru daném autorem do ní patří likér Pimm, limonáda Seven Up, jahody, okurky, banány, hroznové víno, jablka a listy máty. Úspěch z velké části závisí na fantazii hostitele. Ti, kteří jí neoplývají, by měli pamatovat na to, že co je dobré, bývá jednoduché. Zahrada pracně ověnčená papírovými konfety neoslní hosta tak, jako zažehnutí několika loučí po setmění