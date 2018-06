Večerní proměna

Co dokáže zajímavý make-up a úprava vlasů pomocí gelu, vidíte nejlépe sami.

"Naše modelka patří k těm mnoha ženám, které mají sice výrazné obočí, ale podceňují jeho tvar. Husté obočí však přidává léta, a navíc vzbuzuje dojem určité neupravenosti. To si zejména večer nemůže člověk dovolit."Prvním krokem by tedy měla být úprava obočí. Tento zákrok ovšem není rozumné provádět těsně před líčením, raději nejméně s jednodenním předstihem.Po dokonalém odlíčení je třeba "probudit" pleť k životu. Tradičním řešením je přiložit na oči na pár minut led, případně vychlazenou kávovou lžičku. Pak použijte speciální krém na oči, nejlépe v gelové konzistenci. Krém vypne pokožku kolem očí a ještě bude dobře držet "výživu" obsaženou v krému. S aplikací však nepospíchejte. "Gelové přípravky na oči jsou nejdříve příjemné, pak ovšem pocítíte určité pnutí. Teprve po 'zaschnutí' gelu můžete aplikovat lehký krém," radí Margit Elbogenová.Líčení začínejte bílou podkladovou bází. Nemá sice takové krycí schopnosti jako make-up, ale zase nezvýrazní vrásky, což je od určitého věku důležité. Teprve na tuto bázi, která dodává pokožce "světlo", použijte krycí make-up. S klasickými korektory zacházejte opatrně - obsahují totiž pudr, takže pleť vysušují a zdůrazňují vrásky.Barvu make-upu volte opatrně. Ve večerním osvětlení všechno tmavne, proto pleť pak vypadá unavená. To se týká hlavně partií kolem očí.Po make-upu (má končit s hranou obličeje, jinde se používá pudr) pleť přepudrujte - opět pozor na tmavé barvy. U očí se naopak výraznějších tónů nebojte. "Módní je dnes takzvané prostorové líčení, kdy pomocí prstů protáhnete stíny až ke spánkům. A zkuste třeba i módní třpytky," doporučuje vizážistka. "U unaveného staršího oka pochopitelně vhodné nejsou, v takovém případě je tedy použijte alespoň na obočí."Na večer jsou nezbytné linky, které líčení dodávají společenskou atmosféru. "Nemáte-li dost praxe, volte raději fix než štěteček. Ruku si dejte tak, že se opřete malíčkem pod lícní kostí." Linka se má vždy rozšiřovat směrem k vnějšímu koutku. Řasenka by měla být tmavá, ale konečky řas mohou být klidně světlé, podle barvy očí. Při večerním osvětlení to vypadá efektně.Kontura na rty, rtěnka a lesk patří společně s pudrem k tomu poslednímu, co je třeba použít. U zdravíček počítejte s tím, že čím je pleť starší, tím by měla být světlejší. Ideální jsou zdravíčka ve třech barvách, s jejichž pomocí vytvarujete partie obličeje, nejlépe v oříškové, zemité barvě doplněné béžovými a růžovými tóny.