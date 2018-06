Večerní kolekce.

Trendem u většiny módních salónů je přiblížit večerní kolekci , té která je určena na denní nošení. Tento styl má své opodstatnění ve snadnější kombinaci doplňku, přesně kopírujících naši celkovou náladu i příležitost. Velké večerní toalety z mol postupně mizí a jejich roli přejímají šaty méně okázalé o to však praktičtější. Dlouhé splývavé a snadno kombinovatelné.

Letos návrháři preferují červenou v téměř všech jejích odstínech od světlounké až po temnou vínovou, zavržena ale není ani velmi oblíbená černá a tóny šedé a zemité odstíny písku. Je tedy z čeho vybírat. Barevnost by měla ladit s celkovou osobností majitelky a jemně podtrhnou klady její postavy. A co se týče siluety jednoznačně letos vede jednoduchost a jemná rafinovanost. Vlna, kůže, lurex jsou často doplněny třpytivými detaily. Jemnost, rafinovanost ,elegance ale hlavně pohodlí - zkrátka pohoda vedou naše kroky k dalšímu tisíciletí.

Večerní šaty z bílého úpletu. Model pro náročnou ženu, z kolekce MARLEN FASHION Brno Večerní šaty jednoduchého rovného střihu doplněné o netradiční kabát. Kolekce Marlen Fashion Brno Závěrečné defilé módní přehlídky Marlen Fashion Brno. Malé černé. Průsvitný materiál jim dodává na rafinovanosti. Malé černé s rafinovaným strihem a autorskými kresbami ve stříbrné barvě. Kolekce Marlen Fashion Brno.