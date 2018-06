Ve zlaté a stříbrné

Zlato najdete nejen na tvářích, či dekoltech žen, ale i na samotných obalech, které díky němu působí velmi luxusním dojmem. Ivo Špés, jeden z našich nejlepších vizážistů, se enchal inspirovat barvami pro "třetí tisíciletí" Vedle zlatých a stříbrných barev se letošní zima neobejde bez výrazných červených rtěnek.

Někdy mají jen podobu perleťového efektu, jindy jsou to doslova drobné třpytky zářící na pokožce. Pravidlo je jednoduché - čím pozdější je hodina, pro niž se žena líčí, tím zlata a stříbra přibývá. Tato záplava ovšem neznamená, že se tváře žen promění přibýváv neživé kovové masky nebo že budou vypadat jako silvestrovská obloha zaplavená chaotickým gejzírem světel. "Zlatá působí velmi decentně, rozzáří vám celý výraz a přidá pokožce svěžest," tvrdí Karel Pavlíček, vizážista pracující pro značku Yves-Saint Laurent. Obdobně nadšeně zachází se "zlatem" i značka Lancaster, kde vás možná vizážisté budou trochu šokovat tím, že používají zlatavé stíny nejen na horní víčka, ale také pod oči. Přípravky obohacené pigmenty odrážejícími světlo totiž dokáží rozzářit i unavenou pokožku kolem očí, dodávají jí svěžest a zvládnou zakrýt i drobné nerovnosti pleti. Margit Elbogenová, vizážistka Niny Ricci, zase nedá dopustit na oční stíny obohacené o jemné částečky laserem drcené slídy, protože jde o velmi vzdušný materiál, který se výborně nanáší a dobře drží i na víčkách s jemnými vráskami. Dokonce je dokáže zakrýt! Fred Farrugia od Lancôme přišel zase s líčením Pas Sage, což je "příběh barev,které vstupují do třetího tisíciletí, v němž hranicemi našich snů jsou jen hranice naší fantazie." Michel Colas, vizážista pracující už pětadvacet let pro značku Guerlain, je pak přesvědčen, že make-up těchto dnů by měl nabízet jednu základní hodnotu - luxus: "Dotyk zlata na rtech, bílá oční linka strategicky umístěná na vnitřní části dolního víčka, náznak duhy na očních víčkách... to je dokonalé umění detailu." K jeho názoru se přiklánějí i velmi praktičtí lidé. Zatímco oblečení těch největších tvůrců a značek si může dopřát jen málokdo, luxusní kosmetiku většina. A těžko lze nalézt lepší - a upřímně řečeno co do shánění i dosažitelnější dárek - než je právě lákavé zlato a stříbro kosmetických přípravků.