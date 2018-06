Ve Vietnamu berou smích vážně, provádějí skupinový řehot pro zdraví

Během terapie lidé mávají rukama, tleskají, dělají směšné obličeje a rozesmávají se navzájem.

"Smích nás omlazuje. Když tohle provádím, zapomínám na všechny starosti. Pročistím si mysl," řekla šedesátiletá Vu Hong Diem, která ke smíchu přešla od aerobiku.

Smíchová jóga se poprvé objevila v Indii. Kombinace smíchu a jogínského dýchání posiluje svaly a vyplavuje endorfiny, které navozují pocit pohody.

Ve Vietnamu věří, že kdo se pravidelně směje, nemusí brát léky.

"Jsem teď zdravý, ačkoli jsem předtím trpěl řadou problémů jako jsou bolesti hlavy, kloubů, žaludeční vředy. To vše zmizelo po několika měsících terapie smíchem. Cítím, že mé tělo je stále silnější," řekl osmapadesátiletý Luong Bao Thun.

"Hlavní přínos této terapie je v tom, že dělá lidi přátelštější a vytváří tak přátelskou společnost, kde jsou lidé zvyklí být milí, usmívat se na sebe. Vidíme to jinde na světě, kde se lidé usmívají, protože jsou na to zvyklí. My jsme vždy byli stydliví a neodvážili se být první, kdo se usměje. Ale když se budeme umět bez problémů zasmát nahlas, bude to zvyk a když vyjdeme ven, bude radost všude kolem nás," řekl dvaatřicetiletý lektor smíchové jógy Le Anh Son.