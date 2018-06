Maurerová ve Varech: Večer svlékám kůži matky a oblékám kůži ženy

"Je to letos úplně jiné, když jsme tu s dětmi. Moc ráda bych chodila na filmy, ale nemám na to vůbec čas," řekla Michaela Maurerová. Zabavit ratolesti totiž na festivalu není snadné. "Tady na festivalu těch aktivit pro děti moc není, takže jsme rádi, že bydlíme v novém hotelu, kde je bazén. Děti jsou ve svém živlu a můžeme je trochu unavit," uvedla herečka.

Každý večer, když svá dvojčata uspí, totiž nastává její chvíle. "Večer svlékám kůži matky a navlékám kůži ženy. Pak chodíme na večírky a bavíme se zase my. Potkávám tu kamarády, s nimiž nemám šanci se přes rok setkat, takže je to příjemné," prozradila.

O Josefa a Magdalenku je v té době dobře postaráno. "Máme s sebou takovou tetu. Přes den paří teta, večer paříme my," uvedla Maurerová.

Herečka, která je známá ze seriálu Ulice nebo filmů Experti a Líbáš jako Bůh, opustila částečně showbyznys právě kvůli svým vytouženým dětem, které přišly na svět po umělém oplodnění.

Teď když děti povyrostly, může se pomalu znovu vracet k herectví. "Do práce vklouzávám pomalu, abych si ověřila, jestli to vůbec ještě umím. Teď natáčím Tykadlo a jeden seriál. Vzhledem k tomu, že kvůli dětem nemůžu absolvovat dopolední zkoušky, do divadla se ještě nevracím. Ale brzy už bych taky chtěla," dodala Maurerová.