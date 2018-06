Ve stínu pod fíky poslouchat slavíky!

(Ano, je potřeba chodit "domem" kolem pípy, protože branka, vedoucí na zahradu rovnou od ulice, je zamčená můžeme za tím tušit obavu, aby se ze zahrady neprchalo bez placení.) Venku jsou dlouhé stoly a u nich lavice - výhoda je, že se k jednomu vejde až 20 lidí, mírná nevýhoda zas to, že tu chybějí židle, se kterými by se dalo hýbat. Velmi příjemné je, že i na zahradě funguje obsluha. A to až do doby, kdy podvečerní stíny přejdou ve tmu a už není vidět na účtenky. Kolem desáté se musí venku končit, i proto, že nad hospodou i těsně vedle hospody žijí sousedé. Prý vcelku tolerantní, doufejme, že jim to vydrží. V sobotu odpoledne tu panuje božský klid, ve všední den se židle a lavice plní až kolem osmé. Ale čtyři pět lidí si snad někam sedne vždycky. Chyba je, že na zahradě chybějí popelníky - vajgly padají na zem, což se nebude líbit eventuálním popelícím se dětičkám (možná) ani jejich rodičům (určitě). Kuchyně je na Vyhlídce spolehlivá. Ať zvolíte tradici (křupavý páreček - tedy pokud je k mání, utopenec - obložený kupkou cibule a hlávkovým salátem, či marinovaný sýr, alias nakládaný hermelín - hodně uleželý, nerozříznutý podélně a neznásilňovaný feferonkou), nebo budete experimentovat. Je snad libo kalamari, jehněčí kýtu, kuřecí prsa na curry? Grilovanou krkovici nebo vepřový špíz Souvlakia lze s čistým svědomím doporučit. Ceny těch největších jídel oscilují od méně než stovky až po 225 korun za jehněčí. I s přílohou. Pozoruhodná je souprava s omáčkami, které se dají na jídlo nalít - je z čeho vybírat. Velmi obezřetně musíte zacházet s lahvičkou s nápisem "Búfalo Salsa", ze které padá jakási hnědočerná tekutina, účinkující na chuťové buňky přibližně jako směsice dehtu se semtexem. Pach podobný vůni této omáčky se prý line zjara krkonošskými boudami, pokud běžkaři mažou tmavý klistr. Zkuste to! Z piv vychází nejlíp "český stout" Kelt. O smíchovské dvanáctce jako takové škarohlídi tvrdí, že chutná jak terpentýn není to pravda. Když odbije závěrečná, vydejte se na zpáteční cestu k tramvaji z kopce směrem k řece. Klopýtajíce zjistíte, proč se ulice jmenuje Na Dlážděnce. A kdyby v hospodě uznávali stravenky gastroturky, kterými firmy bez kantýn vybavují své zaměstnance, bylo by to ještě lepší.Na Dlážděnce 35, Praha 8 - Troja.Otevřeno pondělí - neděle 12-24 hod. V lokále 9 stolů, asi 70 míst, další místa v suterénu. Velká zahrada.Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět nejvíc. Útratu v testovaných podnicích si platí autoři sami (pokud za ně neplatí jejich společníci), o hodnocení personál neví.