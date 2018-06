Ve StarDance zbyly jen tři páry, Rašilovovi nepomohly ani dvě desítky

Monika Absolonová a Václav Masaryk

První tanec, jive, oba secvičili hezky a vtipně, ale zpěvaččiny nohy byly poněkud tvrdé, pomalé, a tudíž nepřesné. A ani výborné vlnivé pohyby těla to nezachránily.

Naopak slowfox, který tančili jako druhý, byl nádherný. Velmi těžký tanec Monika Absolonová zvládla i se všemi obtížnými krokovými variacemi, snad jen pánev to chtělo držet u boků partnera, nikoli vystrkovat dozadu. Můžeme si o afektovanosti této zpěvačky myslet, co chceme, může nám vadit to, jak svému partnerovi neustále říká Vašík, ale na parketě umí. Dvě desítky a dvě devítky od poroty byly zcela na místě.

Saša Rašilov a Karolína Majerníková

V jejich pomalém waltzu sice bylo až moc holubiček a všelijakého cupitání, divák by si zasloužil vidět víc tanečních kroků, ale mělo to atmosféru a v jedné věci Saša Rašilov exceloval: pevné držení těla, zvláště hlavy a rukou, bylo takřka bezchybné.

Druhé v pořadí bylo paso doble a Rašilov tu ještě zvedl laťku. Konečně se dočkal tance, kde mohl zúročit svou španělskou image. Chvílemi se sice pohyboval spíše jako robot, klidně mohl sem tam naznačit, že paso doble je i tanec, ale je koneckonců otázka, nakolik lze jeho obtížné kreace vyžadovat po netanečníkovi. Náladu arény vystihl beze zbytku a právem přišly od poroty hned první dvě desítky.

Aneta Langerová a Michal Kurtiš

Kam se poděla stará dobrá tanečnice Aneta? Jive ji soudě podle výrazu zjevně bavil, ale bylo to tvrdé, těžkopádné, zkrátka poněkud ztuhlé. Ve vyhrazené minutě a půl bylo víc divadla než tance, i když stojka na závěr byla efektní. Ale jive jako takový - byl tam vůbec?

Slowfox byl o poznání lepší, Aneta zvládla spoustu pěkných a těžkých krokových variací i otoček a jednu zvedačku, ale pamatujete na tango, za který dostala Aneta před pár týdny vůbec první desítku? Jako by se někam ztratilo.

Pavel Kříž a Alice Stodůlková

Waltz nebyl špatný, naopak, byl krásně elegantní, i když by to chtělo lepší nášlapy a hlubší houpání v kolenou a Saša Rašilov měl i o kousek lepší držení.

Naprostým přešlapem však tentokrát byl pokus o originalitu při choreografii druhého tance, jímž bylo paso doble, respektive výběr hudby. Michael Jackson, s nímž pohybově nečekaně velmi nadaný showman Pavel Kříž exceloval v prvním kole, se zkrátka do španělské arény nehodí. A ať Kříž kroutil rukama sebelíp a tvářil se sebeuhrančivěji, nebylo to ono.

Mimochodem, ten výraz: víte, co vznikne, když si americký Michael Jackson hraje na španělského toreadora? Drsný frontman Lindemann z německé skupiny Rammstein. Ano, tak přesně toho Pavel Kříž v sobotu připomínal. Při závěrečném vyřazování, kdy moderátoři vyřkli jiné jméno odpadlíka, mu nejspíš spadl kámen ze srdce.

