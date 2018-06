Ve StarDance jsem kvůli penězům, přiznal Kratina

Kratina tvrdí, že nemá nejmenší ambice dojít v soutěži až do finále. Žádnou soutěž si nepřipouští, pouze se pokusí důstojně a se ctí projít několik sobotních večerů. Tanec je totiž pro něj španělskou vesnicí. Do tanečních chodíval jen naoko. Víc ho lákala hospoda a kamarádi. Doma řekl, že jde do tanečních, někde se převlékl, pak šel do hospody a cestou domů si zase vzal šaty. Na prodloužené po něm maminka chtěla, aby ji provedl, a tak mu dalo velkou práci vymluvit jí to.

"Navíc jsem hrál bigbít. A lidi od muziky vám potvrdí, že muzikanti netančí," uvedl herec.

V dospělém věku byl na plese pouze jedenkrát, a to stál pouze u baru se sklenkou dobrého pití. V herecké škole Vladimíra údajně tančit nutili, ale jednalo se o renesanční tance, kde se především chodí. Teprve až nyní ho do tance zasvěcuje taneční partnerka, profesionálka a učitelka tance Laura Klimentová.

"Laura je vynikající profesorka, to je fakt. Ale plesový švihák jsem nikdy nebyl a asi už nikdy nebudu," míní Kratina.

Kvůli StarDance III teď nemá na soukromí vůbec čas. Hraje v muzikálu Švejk, zkouší divadelní hru a točí film. Mnohdy má dojem, že by měl být na dvou místech současně.