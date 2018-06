Ve slovenské vile je transvestita a těhotná striptérka

FOTOGRAFIE ZDE

Třiatřicetiletý Erik alias Hilár Lakatosovie ze Svidníka přišel do slovenské vily jako třetí v pořadí. Od začátku se netajil tím, že kdysi uvažoval o změně pohlaví, pracoval v travesty show, několik let se převlékal za ženu a v Čechách se živil prostitucí.

Nejdřív potřeboval hormony, potom i drogy. Kvůli prostituci si dokonce nějaký čas pobyl ve vězení.

O svojí minulosti nemá problém hovořit. "Byl jsem jako žena. Od hormonů mám ještě stále prsa. Vypadal jsem ale líp. Mám 180 centimetrů a tehdy jsem měl jsem 51 kilogramů, měl jsem vypracované nohy a tělo," vypráví Erik. Před rokem mu ale hormony přestaly účinkovat, začal mužnět, přibírat na váze a změnil se mu i hlas.

"Teď jsem jaký jsem. Mám ale svoje tělo rád," prohlašuje Erik. Momentálně žije s přítelkyní, která už má patnáctiletou dceru. Do soutěže šel hlavně kvůli své zesnulé matce, ta si to údajně velmi přála.

Netušila, že je těhotná

Sedmou a neméně zajímavou soutěžící je bývalá striptérka Michaela Stroschneiderová alias Kiara. Osmnáctiletá Michaela je momentálně v pátém týdnu těhotenství a ještě před vstupem do vily se dostala díky svému, na soutěž ne právě obvyklému stavu na titulní stránky bulváru.

Krátce před tím, než se stala další finalistkou, se necítila po psychické stránce dvakrát nejlíp. "Cítím se divně. Jsem zklamaná i smutná z toho, jak mě možná lidi vnímají a hlavně rozebírají něco velmi důležitého v mém soukromém životě," řekla ve studiu.

Kiara se chtěla do Vyvolených přihlásit už v první sérii, ale nějak to prý nestihla. "Když jsem se do reality show přihlásila, netušila jsem, že budu těhotná," uvedla.

Zda se nakonec Kiara stane matkou, záleží na jejím osobním rozhodnutí. Ještě před vstupem do vily ji ale moderátor Dušan Cinkota ujistil, že televize JOJ pro ni vytvoří podmínky vhodné pro těhotnou ženu. "Jsem dospělá a je to hlavně moje životní rozhodnutí. Musím se rozhodnout sama a nikdo mi tom radit nemůže," dodala.

Erik i Kiara mají stejně jako ostatní soutěžící šanci vyhrát 12 miliónů slovenských korun. Druhou sérii VyVolených televize JOJ začala vysílat 9. ledna 2006, jméno vítěze se Slováci dozvědí koncem května.