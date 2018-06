Ve slově INDIÁN píšu velké I

Miloslav Stingl objel čtrnáctkrát svět. Dvacet jedna let strávil na cestách, mnohokrát navštívil původní americké obyvatele. Napsal více jak třicet knih, převážně s indiánskou tématikou, které vyšly v nákladu 16 milionů výtisků. Je pravděpodobně nejpřekládanějším českým autorem v zahraničí. Přestože vystudoval mezinárodní právo a etnografii, u nás je nejvíc znám jako čestný indiánský náčelník.* Jaké je vaše indiánské jméno?Okima. Ten, který vede.* Jak jste si zasloužil jmenování indiánským náčelníkem?Pravděpodobně tím, že jsem se snažil Indiánům pomáhat. Poskytoval jsem jim léky a působil mezi nimi jako nepromovaný lékař, ale hlavně jsem jim radil, jak jednat s místními úřady. Zřejmě právě proto se rozhodli udělit mi čestné náčelnictví. Bylo to velmi kuriózní, protože jejich zástupci přijeli osobně do Prahy, aby mi předali jmenování napsané na bizoní kůži a náčelnickou čelenku.* Zamiloval jste se někdy do Indiánky?Bohužel ne. (I když některé by za to stály.)* Mají ještě Indiáni své poklady?Nesporně ano. Dodnes hledáme velký poklad Inků, velké množství stříbra a zlata, kterým se měl vykoupit poslední incký vládce ze španělského zajetí. Je jisté, že existuje, je jen otázkou, kdy bude objeven.* Jak chutná sušené maso?Příliš mi nechutná, mám pocit, že ho musím rychle zapít. Víc mi chutnala například indiánská »marmeláda« z plodů kaktusů saguaro.* Čistí si Indiáni zuby? A čím?Někteří si je čistili větvičkami nebo travou. Jiní žvýkali různé předměty, například chicle (výtažek ze stromu sapodilla, který se stal základem pro výrobu žvýkačky). V dnešních Spojených státech mají Indiáni samozřejmě už kartáčky na zuby.* Proč se Indiáni nebyli schopni dohodnout a spojit se proti bílým?Možná proto, že mezi nimi nikdy neexistovalo věčné přátelství, spíš naopak. Například k porážce Aztéků přispělo to, že Španělům přišli na pomoc Tlaskalci, kmen, který byl Aztéky vykořisťován. Důležitější než barva pleti bylo spojenectví proti nepříteli. Indiáni si nebyli schopni domyslet, co jim bílý muž přinese. Chtěl bych ale poznamenat, že Evropané přinesli Indiánům mnoho zlého, ale také mnoho dobrého.* Kdo je podle vás největší nepřítel Indiánů?Jejich pasivita. Pokud se nesnaží, aby byli vzdělanější a schopnější, pak jsou sami sobě největšími nepřáteli. V některých oblastech USA například získávají Indiáni poměrně velkou vládní podporu. Ta ovšem trochu svádí k nicnedělání. Neplatí to ale ve všech případech.* Píšete ve slově INDIÁN malé nebo velké I?Před patnácti lety se mě na to ptali odborníci z Ústavu pro jazyk český - odjakživa píšu velké I.* Co vám pomáhá, když je vám smutno nebo do breku?Věřím, že všechno dobře dopadne, ale zároveň vím, že věci dobře dopadnou jen tehdy, když pro to všechno udělám a budu věřit.LIFEBOOK. Tato stránka je věnována nemocným dětem, především pacientům Kliniky dětské onkologie FN v Praze-Motole, a byla inspirována projektem Indiánské prázdniny, který se uskutečnil v průběhu léta v areálu této nemocnice.Na přípravě této stránky se podíleli: Karel Stejskal, Lenka Havránková, Blanka Zaplatílková, Líba Medřická, Stanislava Králová a žáci Soukromé základní školy výtvarných umění v Mladé Boleslavi.