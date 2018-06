Ve škole milionářky Oprah vychovatelé bili a zneužívali dívky

Jedna dívka vypověděla, že ji školní hospodyně chytla za krk a hodila s ní proti zdi. Od některých vychovatelů si zase jiné děti musely nechat líbit nadávky a bití. A nejméně jednu studentku osahával dospělý zaměstnanec akademie, jak tvrdí server NYdailynews.com.

"Zklamala jsem vás. Omlouvám se. Omlouvám se," řekla plačící královna amerických talk show na 'pohotovostním' setkání rodičům v jihoafrickém městě Henley-on-Klip, kde The Oprah Winrey Leadership Academy sídlí.

Winfreyová tam z New Yorku v posledních týdnech přijela dvakrát. Její pořad The Oprah Winfrey Show se přitom vysílá každý všední den již dvacet jedna let.

"Není to vaše chyba. My vás neobviňujeme," řekl Winfreyové, která měla sama násilné dětství, otec jedné ze studentek. Oprah údajně slíbila rodičům, že každého viníka požene k zodpovědnosti. Již před dvěma týdny vyhodila ředitele a jednu hospodyni. Studentkám dala své osobní telefonní číslo, e-mail i adresu, aby ji mohly kdykoliv zastihnout, pokud by si chtěly promluvit.

Do školy pro chudé dívky moderátorka investovala 46 milionů dolarů. Její otevření v lednu tohoto roku popsala jako "ten nejnádhernější, nejlepší den mého života". Událost nyní vyšetřuje jihoafrická policie i úřad zabývající se násilím v rodině, ochranou dětí a sexuálními útoky.