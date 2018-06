Ve sklepení je malý kulinářský ráj

Bulvár nabízí i třicet míst na zahrádce

Ale na rozdíl od jiných podobných hospodských interiérů jako by sem tato výzdoba odjakživa patřila. Je to součást místnosti, má to šmrnc. Sklepní atmosféru dokreslují otřískané stěny, z nichž vystupují obnažené cihly. Na jiných místech jsou zdi a strop jakoby nedbale vymalované. Nepříliš šťastnou a snad jedinou skvrnou na interiéru je odporná svítící chladicí skříň, kterou majitel usadil do rohu naproti pěknému baru. Když půjdete kolem lednice na záchod, raději zavřete oči. V Bulváru je sice relativně dost různě velkých stolů, ale to, že zrovna nenajdete žádnou volnou židli, není nijak neobvyklé. Když neprší, je možné posedět i na venkovní zahrádce na dřevěných lavicích, ale to si zase nemůžete vychutnat atmosféru podniku. Jít do Bulváru na jídlo znamená poznat malý kulinářský ráj. Ti, kdo si rádi dopřejí skutečnou pochoutku, si už při studiu jídelního lístku musí přijít na své. Z obou stran popsaný lístek rozměru A3 nabízí takřka padesát pokrmů, nepočítaje předkrmy, polévky, saláty a dezerty. Vybírat můžete z české, francouzské, řecké, španělské, mexické a americké kuchyně. Nejlevnější oběd pořídíte za padesátikorunu, nejdražší jsou steaky za 280 korun. Porce jsou poctivé, takže nevelkému jedlíkovi se může stát, že polévku a hlavní jídlo nezvládne. Největším problémem ovšem je, co si z té nabídky vybrat. Co byste řekli třeba kuřecímu filé na švestkách a na smetaně? Omáčka má jemně nasládlou chuť, kuřecí maso se rozplývá na jazyku. Přijdete-li ovšem v nevhodnou dobu, může se vám stát, že na výběr jídla budete mít třeba i dvě hodiny. Když je v Bulváru nával a kuchaři připravují jedno jídlo za druhým, za čas jim mohou dojít všechny předpřipravené ingredience, takže kuchyně musí být přechodně uzavřena. Ukázalo se to například při nedávném filmovém festivalu, kdy byl Bulvár pravidelně nacpán až po strop a odpoledne nebylo možné objednat si zhruba dvě hodiny jídlo. Ale na druhou stranu: vyplatilo se počkat. Stejně bohatý jako jídelní je i lístek nápojový. Z točených piv se nabízí prazdroj, ale nemá takový říz, jaký by si milovník plzně přál. Druhým točeným pivem je velvet, který i tady naplňuje teorii některých hospodských, že se na něm nedá nic moc zkazit. Na závěr ještě jedno upozornění: Je-li v podniku narváno, obsluhující personál přestává stíhat a některé ze servírek bývají na hosty poněkud nevrlé.Bulvár, Bělehradská 9, Karlovy Vary. Otevřeno 10.30-01.00 hod. Počet míst: zhruba 80, zahrádka asi pro 30 hostů. Pět hvězdiček znamená nejvíc, žádná nejméně. Útratu v bodovaných podnicích si hradí autoři sami, majitelé ani personál o hodnocení nevědí.