Ve městě zapomeňte na rtuť teploměru

Ekologové žádají snížit spotřebu elektrické energie, kosmetičky varují před dehydratací pokožky v přetopených či klimatizovaných místnostech, ale lidé si už zvykli žít v teple. A je jedno, zda jde o byt, kancelář nebo auto. Oblékají si stále lehčí a prodyšnější oblečení dokonce i v zimě, proto se návrháři nerozpakují přijít i u podzimních či zimních modelů s kdysi typicky letními materiály. Nabízejí odhalené partie pasu, hluboké dekolty a svůdné transparentní materiály.

Základem šatníku každé ženy, která žije ve městě a má ráda svůj styl, zůstává na podzim zrovna tak jako v zimě kostým, nejlépe třídílný - sako, sukně a kalhoty.

"Pokud budete mít sako, jehož délka by ladila s vaší postavou, sukni a kalhoty, máte vystaráno," radí módní návrhářka Daniela Flejšarová. "Ráno můžete jít do zaměstnání, odpoledne na schůzku a večer do společnosti, stačí si jen vzít jiné doplňky nebo vyměnit kalhoty za sukni, či naopak."

Tato možnost je samozřejmě závislá na tom, zda můžete svůj šatník takto kombinovat.

"Plné skříně šatů vám nepomohou - mnohem důležitější je, aby vám věci ladily k sobě," tvrdí módní návrhářka Eva Janoušková.



Pokud chce být žena ve městě připravena na podzimní sezonu, bude potřebovat kostým, ale také "miniaturní", jednoduše střiženou halenku z lehkého materiálu s rafinovanými detaily či krátký top ze strečového materiálu.

Dnešní móda miluje kontrasty, a tak se ke kostýmům z lehkých materiálů nosí pláště, které vyvolávají představu zasněžených ulic a rampouchů. Používají se vlněné materiály, kožešiny, ale také plyše, které ve spojení s letními transparentními materiály působí vzrušujícím dojmem. Jsou nejlepším důkazem toho, že roční období skutečně ztrácejí v módě svůj význam.

Bez kvalitních doplňků se samozřejmě neobejdete. Zatímco k dlouhým sukním s vysokými rozparky a ke kalhotám (ty skvěle vypadají k lehce tvarovaným plášťům inspirovaným pánským šatníkem) se nosí téměř pánské polobotky, krátké sukně se zásadně doplňují holínkami na dostatečně vysokém, ovšem pevném podpatku. Tyto boty jsou často nejen z reptilií nebo jejich imitací, ale i ze sametu či jiných textilních materiálů se speciální vodoodpudivou úpravou. Vždy těsně obepínají a tvarují kotníky a lýtka, nemají tedy nic společného s beztvarými mohutnými kozačkami.