Ve jménu 3, 7 a 10?

Na konci století se z peněz sázkařů stavěla také muzea. Zatímco na počátku století některé loterie sloužily k financování bydlení, na konci třicátých let stejným způsobem sbírala čs. vláda třeba na výcvik letců.

Vsaďte se! Třeba by milionům, o které se ve středu hrálo v jackpotu Sportky, také neodolali. V první polovině devatenáctého století kolovala Prahou anekdota. Jistý kapucín si při veřejném kázání vzal na paškál tzv. loterní vášeň. »Vaše zatvrzelé mysli nemyslí už na svatou Trojici, na sedm svátostí a na deset přikázání Páně; na trojku, sedmičku a desítku, na to myslíte,bohužel, příliš často. Abyste vsadili na terno u kolektanta, na to máte peníze,i kdybyste si je měli přinést z pekla... Bůh však nepomáhá hráčům, pijákům, smilníkům a zločincům!« Mnich domluvil, osušil rozpálené čelo a sestoupil z kazatelny. Dole ho čekal hlouček věřících. Uklonili se a uctivě poprosili, jestli by velebný pán ta tři čísla nezopakoval. Proč? Rádi by »boží sestavu« vsadili v nejbližším tahu lotynky! O tom, zda nešťastný kapucín došel nebeské brány,nebo skončil v pekle, protože se dopustil hrdelního zločinu na svých bližních, historické anály mlčí. Koneckonců, jejich posláním není ověřovat anekdoty. Německý cestovatel von Schaden si ji zapsal, jelikož s nadsázkou, nicméně skvěle,popisuje vášně hýbající tehdejší Prahou.Ať však milý pan von Schaden nechá hezky na hlavě! Hněvivě se rozepisuje o Češích, kteří pro »terno« prodají »punčochy i s botami a poběhnou bosky k čertu«, a přitom se do pekel řítí dávno celá Evropa. Potřeba zábavy, vzrušení ze hry a touha zapomenout na každodenní starosti patřily k člověku odpradávna - říkají historici. Zmínky o provozování hazardních her a loterií našli už ve starém Římě. U nás vykopali kostky, hrací kameny a tyčinky na několika pravěkých hradištích. Mimochodem, pane von Schaden, od koho si myslíte že převzali tento zlořád Slované, když k nám v pátém století dorazili? Byli učenliví, záhy hráli se stejným zápalem jako jejich germánští předchůdci. K vrhcábům, šachům, mlýnkům a spoustě karetních her přibyly na začátku 16. století takzvané hrnce štěstí. Do Čech je přivezli zase Němci. Říkali si karbaníci podle latinského slova carbona, které označovalo věcnou loterii. Karbaník si na jarmarku postavil boudu, ověsil ji stříbrnými konvicemi (obvykle je získal pod cenou coby neprodejné zboží), německými punčochami, francouzskými rukávníky a na pult postavil dva hrnce. V jednom byly lístky bílé a popsané (ty vyhrávaly), do druhého sypal losy s jmény sázejících, tak jak »sázeli« krejcary na pult. Slosování bylo prosté: karbaník jednou rukou zalovil v hrnci se jmény,druhou v hrnci s cenami... Že si na své vždycky přišel, netřeba zdůrazňovat. Karbaníci z Lipska, Norimberku a Augsburgu neměli zrovna dobrou pověst. Karel IV. hry moudře kdysi nezakazoval, ale falešné hráče trestal utětím palce. Rudolf II. nabádal také k přísnosti. S jeho požehnáním milevští radní postavili pro několik karbaníků na svém náměstí dokonce šibenici.Ani sebetvrdší tresty však nemohly odradit podvodníky a hlavně nezviklaly sázející. Jestliže se císař Leopold I. v druhé polovině 17. století ještě snažil loterie zakazovat, aby uchránil své poddané před totálním zbídačením, jeho následníci to už vzdali. Při korunovaci Františka II. a Marie Terezie Sicilské se v roce 1792 stala součástí pražských oslav i loterie. Bylo při ní prodáno třináct tisíc losů, na které připadlo tři tisíce výher. Jaké blaho asi zažíval Jan Plicka z Trnova, který vyhrál pytlík se čtyřiadvaceti dukáty? Co si myslel Karel Rysák, když si do Klecan odváděl vyhraného koně? A jak se radovala z nového vozu vokovická selka Eva Bachmannová? Svatební loterii měl na starosti policejní kaprál Karel Schnöbückel, tedy státní zaměstnanec. Stát vzápětí povolil zřizovat herny. Od nich zbýval už jen krůček... V roce 1751 udělila Marie Terezie právo na provozování tzv. janovské loterie nejprve italskému hraběti Ottaviu di Cataldi. Mohl zřídit v zemi neomezený počet sběren, kde kolektanti přijímali sázky na pět čísel z devadesáti. Losy byly soustředěny v pražském centru, kde pravidelně, v předem stanoveném termínu probíhalo za účasti státních komisařů losování. Ze zvláštní nádoby tahalo šťastná čísla vždy nějaké dítě, výsledky byly publikovány a výhry vypláceny do čtyřiadvaceti hodin. Jinými slovy, Marie Terezie učinila přítrž živelnému sázení. Loterie se stala předmětem státního zájmu - za její pronájem platil Cataldi 260 000 zlatých. A že jich bylo císařovně zapotřebí! Vedla války a stejně jako většina evropských panovníků pochopila, že pohoršovat se nad hazardní hrou je luxus, který si nemůže dovolit. Aby nepřišla ani o krejcar, zakázala pod trestem tučných pokut sázet v zahraničních loteriích. A za falšování losů hrozila i smrt. Za čtyřicet let stát vydělal na pronájmu loterie asi patnáct milionů zlatých. Josef II., známý to reformátor, loterii převzal rovnou do vlastní režie.Když do Prahy dorazil cestovatel von Schaden, prožívala lotynka vskutku zlaté časy. Neprofitoval z ní přitom jen panovník, ale spousta dalších, tu menších tu větších podnikavců. Lid hledal inspiraci nejen na kázáních, ale především u vykladačů snů. Skvěle se měli »výrobci« snářů a zvláště pak »kumbrlíků«, které obsahovaly i »numerové výklady«. To už je citát z Povídek malostranských, kde Jan Neruda barvitě líčí spletitý život správné »lutristky« Bavorové. Byla natolik rozumná, že nečetla čísla z lógru a nenutila také pavouka, aby přebýval ve sklenici s devadesáti čísly a každý den pět z nich obmotával pavučinami. Ale měla obsažný snář a také »dlouhý plátěný sáček a v něm devadesát očíslovaných kuliček.« Z něho tahala sama každého dne střídavě pravou a levou rukou, totéž nutila činit svého muže i syna. O všem si vedla pečlivé záznamy. »Nelze sice s určitostí vyslovit zákon, dle kterého se tažená čísla opakují, avšak když v určitých dobách seznamy přehlížíš, hne to s tebou najednou u jisté řádky,a to je vnuknutí,« píše Jan Neruda. Sázení propadla snad celá země. Na lotynce, toho času státní, parazitovaly i nejrůznější pokoutní loterie. Ti nejchudší se díky nim jako první ocitli na mizině. Žádost zrušit loterie se ve 30. a 40. letech 19. století pravidelně dostávala na pořad jednání českého sněmu, ale panovník nikdy nereagoval. Až o půl století později se Habsburkové snažili omezit počet tahů a začali zřizovat nejrůznější dobročinné loterie, jež měly nebezpečné lotynce konkurovat. Úspěšní však příliš nebyli.Teprve Alois Rašín si s lotynkou rázně poradil. V roce 1919 ji prostě zrušil. Ani tento ministr financí novopečeného státu si ovšem nedělal iluze, že by mohl zatnout tipec hráčské vášni. První tah Československé třídní loterie se konal 22. 7. 1919. Nová hra neměla tak patologický vliv na hráče z prostého důvodu - hrálo se o méně. Princip spočíval v prodeji číslovaných losů a rozdělení hry na pět dílčích tahů zvaných třídy. Losy byl drahé, takže se nekupovaly naráz, ale po částech před každým tahem. Výhry se pak odvozovaly od poměrné části. Národ, asi ještě pod vlivem vlasteneckého poblouznění, na svou drahou lotynku skutečně zapomněl! A o to zuřivěji se vrhl do nového sázení. Počet losů postupně rostl geometrickou řadou stejně jako jejich cena. Největší zisk přinesla nová loterie v letech 1926 a 1927...Zdá se,že tohle kolo štěstěny se nikdy nepřestane točit. Nezastavila ho hospodářská krize, ba ani německá okupace. Zájem o hru sice tehdy poklesl na polovinu, ale dobročinné loterie nezanikly. V souboji s vášnivými sázkaři pohořela dokonce i komunistická vláda. V roce 1953 sice loterie zakázala, ale už za tři roky pokorně zřídila státní podnik Sazka. Ten měl čelit pokoutním loteriím, které okamžitě začaly bujet v hospodách po celé zemi. A jak to dopadlo? Sokrates, Goethe, ba i ten bohabojný pražský kazatel by se zhrozili. Vždyť se tento týden v Česku hrálo o více než 100 milionů!Článek vychází z práce Filipa Wittlicha - Hry a sázky v českých zemích a z textu Josefa Polišenského - Giacomo Casanova a loterie. Podkladem byly také informace,které poskytli zástupci a. s. Sazka.