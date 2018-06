Ve Francii vyšel Husajnův román

Husajn romantický epos prý napsal již asi před deseti lety. "Kdysi dávno se osamocený arabský král zamiloval do krásné, i když provdané, dívky Zabibah," vypráví Husajn.

Je to dramatický příběh: zatímco mezi králem a krasavicí vzniká platonický vztah, Zabibah je několikrát znásilněna svým tupým manželem, který ji nakonec zabije. Ještě před smrtí se však král Zabibah zeptá, jestli snad není na své poddané příliš přísný.

Zabibah ho ujišťuje, že lid potřebuje přísné zacházení, protože se tak cítí v bezpečí. "A slova Zabibah zůstanou navždy zapsaná v knize moudrosti."

Dramatický příběh vychází ve Francii ve třicetitisícovém nákladu ve chvíli, kdy svět s napětím očekává, zda dojde k vojenskému řešení irácké krize. Právě Francie patří k zemím, které se k nelibosti Spojených států stavějí k úderu na Irák velmi rezervovaně a stále prosazují diplomatické řešení.

Prezident vydavatelství Rocher Jean-Paul Bertrand hájí vydání Husajnovy knihy tvrzením, že není odborníkem na politiku, ale na vydávání knih. "Nikdy jsem v Iráku nebyl, nejsem pro ani proti němu," říká Bertrand a zdůrazňuje, že se na knihu nevztahuje žádný bojkot. Podle něj by vydání knihy mohlo přispět k diskusím o irácké problematice.

Za vydáním knihy ve Francii stojí šéf organizace francouzsko-iráckého přátelství Gilles Munier, který udržuje pravidelné styky s iráckým vicepremiérem Tárikem Azízem. Munier uvedl, že chtěl veřejnosti poodhalit Saddámův "vnitřní svět", který je prý velmi vzdálen "karikatuře, již přinášejí média". Předloni proto propašoval z Bagdádu do Paříže několik exemplářů knihy, když se vyhnul kontrole Sankčního výboru OSN, kterou mají při opouštění iráckého území projít všechny knihy zde vytištěné.

Překladatel Munier chce věnovat výtěžek z prodeje Iráckému výboru Červeného kříže. Peníze však bude muset poslat v hotovosti, neboť bankovní převody mezi Francií a Irákem jsou zakázány.

Vydavatelství Rocher vyjednává o tom, že by kniha mohla vyjít i v Řecku, Japonsku, Itálii a Španělsku. S americkými vydavateli se však zatím kontakt navázat nepokusilo, neboť se obává, že v současném kontextu by si stejně nedovolili Husajnovu knihu publikovat. Francouzský vydavatel nicméně hodlá otestovat "americký trh" tím, že knihu dá v polovině února do distribuce ve frankofonní kanadské provincii Quebec.