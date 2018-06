Ve finále jsou Jankovič a Kolářová

HODNOCENÍ TOMÁŠE SAVKY

Devatenáctiletý Slovák Filip Jankovič, který ve slovenské SuperStar neuspěl, zazpíval písničku Cliché od skupiny Support Lesbiens.

"Nic světového to teda není, ale působíte jako zpěvák, což je s podivem. Z vás jde energie," řekl na adresu studenta gymnázia v Trenčíně porotce Eduard Klezla. "Vy v sobě máte něco, čemu bych říkal bezstarostná jízda. Přesvědčil jste mně," dodal předseda poroty Michal Horáček.



Druhá postupující, sedmnáctiletá studentka gymnázia z Brna Janika Kolářová, zvolila píseň od Jocelyn Enriquezové If You Could Read My Mind. "Vypadáte, jako kdybyste byla ze světového showbyznysu, a vy jste přijela z Brna. Gratuluju," kladně zhodnotil výkon dívky s česko-africkými kořeny Ondřej Soukup.

Páté semifinálové kolo soutěže SuperStar bylo podle porotců silné. Mezi výrazné osobnosti patřila také pětadvacetiletá barmanka Naděžda Válová. Vystřídala čtyři kapely, psala dopisy vydavatelům, ale nikdy nikoho nezaujala. Až porotci soutěže Česko hledá SuperStar si jí všimli. "Deset let se snažím dělat hudbu, deset let se snažím prosadit. Je to můj život," říká.

Kromě Válové se v představili další zajímaví zpěváci. Zuzana Schubertová se přihlásila z mateřské dovolené, má dvouletého syna a půlroční dceru. "Zpívám jim často," říká. Má ráda muzikály a SuperStar bere jako příjemnou změnu z kolotoče starostí kolem dětí. Sympatie diváků si získal i svérázný "pěvecký" projev showmana Kamila Řezníčka.

S Jankovičem a Kolářovou jsou ve finále Vlastimil Horváth, Michal Hudček, Michaela Nosková, Gabriela Al Dhábba, Ali Amiri, Monika Šramlová, Klára Zaňková a Petr Bende.

Ze čtyřiceti vyřazených vybere porota pro příští týden deset, kteří si semifinále zopakují. Jednoho pošlou do finále pomocí textovek opět diváci, druhého zvolí porota. Úvodní finálový koncert je na programu 10. dubna.

Pátá semifinálová desítka

Simona Bernardová

Věk: 17

Povolání: studentka

Bydliště: Frýdlant v Čechách

Proč by mě lidé měli zvolit: Proč? No přece proto, že beze mě se neobejde žádná pořádná show.

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov Proč by mě lidé měli zvolit: Ať to zkusí a uvidí!

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Proč by mě lidé měli zvolit: Asi proto, že si na nic nehraju. Pro to, abych byl dobrý, udělám maximum.

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Pro moji i jejich radost.

Martin Müller

Věk: 26

Povolání: DTP (zpracování dat)

Bydliště: Blansko

Proč by mě lidé měli zvolit: Lidé zvolí toho nejlepšího.

V koutku duše věřím, že to budu třeba já.

Kamil Řezníček

Věk: 25

Povolání: kuchař

Bydliště: Cheb

Proč by mě lidé měli zvolit: Protože se chci radovat ze života a možná těšit i někoho jiného.

Zuzana Schubertová

Věk: 26

Povolání: mateřská dovolená

Bydliště: Hovorčovice

Proč by mě lidé měli zvolit: Ráda bych dokázala ostatním maminkám, že mateřství není překážkou pro splnění snu.

Aneta Šmidrkalová

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Nový Bydžov

Proč by mě lidé měli zvolit: Protože bych ráda svou lásku ke zpěvu předávala lidem. Muzika je můj život.

Naděžda Válová

Věk: 25

Povolání: barmanka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Mohla bych pomocí oblíbeného art-rocku zaplnit prázdné místo na naší hudební scéně.

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Budu se snažit být taková, jaká jsem, svá! Tím chci zaujmout.