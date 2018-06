Ve dvou se to lépe táhne, ale hůř léčí

Pití ve dvou, nad kterým ční varovně vztyčený ukazováček, nespočívá ve dvou třech špičkách, které si manželé či partneři společně přivodí na večírku, oslavě narozenin či dceřině svatbě. Pokud se společné popíjení u nich v rodině zabydlí, pravděpodobně dříve či později sami vytuší, že jde o mnohem víc než jen o občasné ranní bolení hlavy. Odborníci na léčbu závislostí vědí, že až do počátku třetí fáze alkoholismu vypadá rodící se problém téměř nevinně. Občas podnapilý člověk není v naší zeměpisné šířce příliš exotickým zjevem. To až za čas jej čekají výpadky paměti zvané okna, změna chování a etických hodnot; nejen drobné trapasy, ale skutečné problémy v zaměstnání a soukromém životě. Pokud mu však nepomůže prohlédnout zřetelný nesouhlas partnera, ale najde v něm naopak sympatizujícího kumpána, bývá návrat k normálu o to těžší. Pití ve dvou se může stát pastí, do které se pod hladinu stahují navzájem velmi blízcí lidé.Lence K. z Prahy 4, která z pochopitelných důvodů nechce uvádět plné jméno, byl alkohol valnou část života protivný. Protivný jí byl i manžel, když se vracíval večer z divadla, kde pracoval, zhusta přichytřen, jak sám vtipně přiznával. Stejně nepříjemné jí však byly i hádky a věčná role »naštvané noční košile«. Časem zjistila, že alkohol může usnadnit život i jí. Zvlášť manželský sex, který byl pro ni v konstelaci střízlivá + namazaný často na hranici únosnosti. Pár skleniček jí pomohlo odstranit pocit napětí a věčné nervozity. Panák vodky zanedlouho pomáhal řešit i denní pracovní problémy a únavu. Varovně odsuzující věta: »No a co, vy zase pijete!« zazněla poprvé z úst Lenčina šestnáctiletého syna, když mu vytýkala neomluvené hodiny ve škole. »Děti zvlášť citlivě vnímají, že v rodině není něco v pořádku. Právě jejich kritika mnohdy přiměje rodiče, aby si uvědomili, že je nejvyšší čas zařadit zpátečku,« konstatuje doktorka Jitka Vodňanská z pražského Střediska pro mládež a rodinnou terapii, které se zabývá léčbou závislostí. »Podobně pozorně zareagují na změnu vašeho chování a osobnosti i kolegové v zaměstnání. Pokud vás totiž na alkoholický problém neupozorní přímo partner, který v tom »jede s vámi«, brzy bude nesouhlas zrcadlit vaše širší okolí. Je to příznak, který byste neměli podcenit,« soudí psycholožka.Pětatřicetiletá paní Eva Z. z Brna, která také nechce být jmenována, si zvykla řadit společnou skleničku k uvítacímu rituálu. »Muž přicházel z práce unavený a zdálo se, že mu to dělá vyloženě dobře. S trochou alkoholu se uvolnil a pěkně jsme si popovídali. Pokud to skončilo u jednoho nebo dvou drinků, o nic moc nešlo. Časem to však u nás obou přerostlo v potřebu. A toho jsem se začala bát.« Společný alkoholismus snad nejvíce hrozí rodinám podnikatelů - workoholiků. U mužů závislých na práci je totiž cesta k dalším drogám značně usnadněna. Pít začínají na pracovních obědech či večeřích. Prostě to patří k věci. Pokud se navíc jejich manželky náhle po životě plném shonu ocitnou v bezvětří domácnosti, mnohdy marně hledají, čím vyplnit prázdné dny. Jednou z nejhorších možností bývá popíjení přes den, které večer vyvrcholí společnou rundou s manželem. »Přesto jsou to právě manželky workoholiků, které se k nám přicházejí poradit první,« konstatuje psycholožka. »Jejich přepracovaní manželé naopak vcházejí do poradny s roztomilou větou: »Mám na vás dvacet minut, paní doktorko.« Existuje řada způsobů, jak odborník na závislosti dokáže zjistit pravdu, kterou si ti, jichž se to týká, sami odmítají uvědomit. Doporučí také sled kroků, kterými lze situaci řešit.Podle doktorky Vodňanské je důležité, aby se lidé nebáli udělat si sami o sobě jasno. Zda se vás to také týká, můžete zjistit malým pokusem: přesvědčte svého partnera, aby spolu s vámi alkohol na měsíc důsledně vyškrtnul ze svého života. Možná zjistíte, že všechno jde dobře. Můžete však objevit i nepříjemnou skutečnost, že ani jeden z vás není bez skleničky schopen vzájemné komunikace, uvolnění a dobrého vnitřního pocitu. Tehdy je načase hovořit o závislosti a vyhledat odbornou pomoc. Třebaže má pití v páru svá velká rizika, je pevné společné rozhodnutí skoncovat s ním i dvojnásobně motivující. Ve chvíli slabosti a krize může být váš partner právě tím, kdo vás podrží.* pro počáteční období odstraňte z bytu alkohol. Chraňte svoji pohodu a nevystavujte se zbytečně pokušení.