V roce 1937, když za studií v Oxfordu slavil své "nepravé" 21. narozeniny, vyzval své hosty, aby vydrželi až do roku 2000, kdy bude slavit skutečné 21. narozeniny, a slíbil, že to pořádně roztočí.Řekl jsem jim, aby počkali na rok 2000 a pak jsem pozvání pravidelně opakoval, že se zase sejdeme v Oxfordu, cituje list Grundyho. Nedávno dokonce dal do novin inzerát, aby lidé pozvaní na jeho 21. narozeniny skutečně přišli.Na Grundyho úterní oslavy má přijít asi padesátka lidí - méně než původně očekával, ale to zábavu na jeho 21. narozeninách určitě nezkazí, věří 84letý oslavenec.