Stěhování k příteli? Na to jsem ještě mladá, říká zpěvačka Debbi

Vaše kariéra se vyvíjí slibně. Platí to i o vztahu s Tomášem?

S Tomášem jsme přes dva roky. Je to hodný kluk, moje spřízněná duše, která mi vyhovuje a která o mně ví asi úplně všechno, zná mě jak kapsy od kalhot.

Přemýšleli jste, že byste vztah posunuli dál?

Na to jsem asi ještě dost mladá. Posouvat vztah dál, to by znamenalo buď svatba a děti, nebo se někam společně stěhovat. To zatím nehrozí. Ještě to nechávám budoucnosti. Pro mě je zásadní, abych dostudovala. Nad jinými věcmi teď neuvažuju.

Takže školu stavíte i nad zpívání?

Hudba je zásadní, vzdělání taky. Teď žiju asi hlavně druhou deskou, na které jsme hodně pracovali. Byla to dřina a teď čekáme, co se bude vlastně dít. Doufáme, že to všechno dopadne dobře a že ji lidi budou kupovat a poslouchat. Škola je ale pořád klíčová. Příští rok musím udělat maturitu, trochu mi z té představy už hrabe, ale aspoň se pořád něco děje.



Debbi / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: EVA HRUŠKOVÁ / Styling: KAROLINA DRÖSSLER / Oblečení: Space, Ann Christine, New Yorker, Promod, fashion shop Parazit, Gate

Jaká je vůbec Debbie? Ohnivá jako barva jejích vlasů?

Jestli jsem ohnivá jako barva mých vlasů, to nevím, ale řekla bych, že jsem celkem aktivní osoba, která ráda dělá hodně věcí najednou. A nevím, jestli jsem úplně ohnivá, spíš jsem tišší než moje barva vlasů.

Měníte se od doby, co jste vkročila do showbyznysu?

Myslím si, že změna je tam minimální. Bylo mi šestnáct, když jsem začínala, takže jsem spíš zodpovědnější ve věcech, které jsem dřív neznala. Všude musím chodit včas, jezdit včas na koncerty, a i když se vrátím ve čtyři ráno, tak v osm musím být ve škole. Spíš je to o tom, že člověk rychleji dospívá, než by možná chtěl.

A je něco, co byste tehdy udělala jinak?

Těžko říct. Teď jsem v situaci, jakou jsem si představovala. Neumím posoudit, jestli existuje něco, co by situaci zhoršilo, nebo vylepšilo. Zatím asi neznám odpověď.



Ve zpěvu se angažuje i vaše sestra Jacqueline. Pomohla jí SuperStar, kam se letos hlásila?

Ségra šla do SuperStar tak trochu z donucení. Trochu jsem ji do toho vsunula, ale myslím, že pro ni to byla dobrá zkušenost. Hudbu má ráda, dál se jí věnuje, jen si myslím, že tak, jak ji dělám já, by ji to moc nebavilo. Je alternativnější typ. Ráda by si našla kapelu, hrála s ní a postupně se vyvíjela, což v SuperStar úplně nebývá.