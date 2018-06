Vdaná Svobodová: Až zplodíme syna, zasadím strom

S novomanželem Patrikem Aušem ji ale společné sázení stromu teprve čeká. "Až zplodíme syna, tak pak spolu zasadíme strom," upřesňuje prezidentka nadace Kapka naděje.

Její syn Jakub sice Auše bere jako tátu, a rodina je tak úplná, ale všichni by rádi přivítali dalšího sourozence. Proto Svobodová zatím další ze stromů - ginko bilobu - zasadila sama, za svou nadaci. Kromě ní se do projektu zapojily i patronky dalších nadací - například za Krtka Martina Šmuková, Česká miss Eliška Bučková jako tvář SOS vesniček, či Chantal Poullain za svou Nadaci Archa.

Největší zručnost v zahradničení ukázala právě Svobodová. Aby ne, když spoluvlastní květinářství. "Vždycky jsem měla kytky a stromy ráda a baví mě na zahradě pracovat. Je to můj koníček," vysvětluje čerstvá novomanželka.

Eliška Bučková, Vendula Auš Svobodová a Chantal Poullain

Nedávnou svatbou s podnikatelem Patrikem Aušem se však pro ni po dvouletém soužití nic zásadně nezměnilo, vše vyplynulo přirozeně. I její čtyřletý syn Jakub už kdysi Patrika přijal automaticky za tatínka. "Citově jsme na tom stejně, já tomu říkám pozitivní spirála emocí a hlavně mi přijde hezký přijmout jméno partnera," zdůrazňuje Vendula Auš Svobodová.

Za svým životem s Karlem Svobodou ale sňatkem nechce dělat definitivní čáru. Vždy prý bude patřit do její minulosti. "Jsem velmi senzitivní člověk, tak se mě to bude vždy týkat. Kromě syna mi život s ním bude pořád něco připomínat, ať už je to bulvár, nebo jen písničky z rádia. Nevím, jestli tato kapitola pro mě bude někdy uzavřená, ale byla bych ráda, kdyby můj život do budoucna byl o něco opravdovější. Prožít si sama ten život, bez nikoho, koho nechceš," uzavírá Auš Svobodová.