Vdaná miss Chmelířová se rozhlíží v cizině, v Česku je kšeftů málo

Český modeling je specifický už malou rozlohou našeho státu, a jak už v minulosti uvedla pro iDNES.cz Miss World Taťána Kuchařová, příležitostí pro seriózní modeling je u nás málo. Vinou krize ale ještě méně.

"Plánuji na měsíc vyrazit do zahraničí, u nás je to teď slabší, zřejmě i tím, že je začátek roku. S agenturou, která mě zastupuje řeším, kam vyrazit," přiznala druhá vicemiss České republiky 2007 Veronika Chmelířová.

Než se do ciziny vypraví, hodlá uspět u zkoušek, které nyní na vysoké školy probíhají. "Teď ležím hlavně v učení, pořád něco podtrhávám fixami a pečlivě se připravuji. Už v mládí jsem si dala závazek, že vysokou vystuduji a pevně si zatím jdu. Myslím, že titul je něco, co se v životě nikdy neztratí," přemítá.

Chmelířová vůbec patří k modelkám, které dbají o spořádaný život. Před půl rokem se provdala za hokejistu Milana Procházku a rodinný život si prý užívá naplno.

"Stále nám to skvěle klape a je vidět, že to asi zvládneme. Začínáme stavět dům, tak si myslím, že máme nakročeno správně. Jestli ale zůstaneme v Chomutově, kde manžel hraje, nebo se přestěhujeme jinam, nebo dokonce do ciziny, se uvidí."

Manželé Milan Procházka a Veronika Chmelířová

Kočovný život modelce prý vůbec nevadí, i když přiznává, že v budoucnu uvítá více klidu. "Zatím mě náš způsob života baví, stále měníme prostředí i kamarády, není to stereotyp. Nevím, jaké to bude až jednou budeme mít stálé zázemí, stejný obývák a stejný výhled z okna, ale až to jednou bude klidnější, nebudu se zlobit," uzavírá Veronika Chmelířová.