Čínský včelař se pokryl celý včelami, aby zvýšil prodej svého medu

Nechat se pokrýt včelami je svým způsobem celosvětová disciplína, v níž se jednotliví včelaři předhánějí. Včely na vlastní tělo lákají obvykle tím, že si na něj pověsí včelí královnu v malé klícce, kterou pak následují její dělnice. Držitelem rekordu je Ind Vipin Seth, který na sebe nalákal včely vážící celkem 61,4 kilogramu. Še Pching jich měl na těle 45 kilogramů.

Ke svému odvážnému kousku odložil horní část oděvu. "Upřímně řečeno jsem byl velmi nervózní, ale udělal jsem to, abych propagoval svůj med. Na včely jsem zvyklý, včelaření se věnuji od svých dvaadvaceti let," svěřil se čtyřiatřicetiletý Číňan.

"Hlavní je se před podobným pokusem nesprchovat a nepoužívat mýdlo, protože to by mohlo včely rozdráždit," poradil případným následovníkům. Přesto během asi 40 minut trvajícího kousku nasbíral zhruba 20 žihadel. "Bolelo to, ale neopovážil jsem se pohnout."

Čína je jedním z hlavních producentů medu na světě. V několika zemích ale byl její med zakázán kvůli obavám z napodobenin vydávaných za pravý včelí med.