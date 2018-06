Vážně uvažujeme o dítěti, říká Bučková o vztahu s Noidem

Vzájemné city mezi dvaadvacetiletou Eliškou Bučkovou a o devět let starším Noidem začaly naplno pracovat před rokem. Stačilo přitom málo. Občas si napsali přes sociální síť, poté se setkali v klubu a když vyrazili na první společný koncert, odcházeli z něj jako partneři.

"Postupně naše kamarádství přerostlo v lásku, někdy před Vánocemi. Byl to ten nejkrásnější vánoční dárek," uvedl dříve Václav Noid Bárta.

Rok poté je jejich vztah opět o něco vážnější. "Reálně se bavíme o společné rodině i budoucnosti. Myslím, že už je to hodně vážné. Jsem s Vaškem šťastná, tak nevidím jedinou překážku, proč bychom neměli v našem soužití pokročit dál," řekla iDNES.cz Česká Miss z roku 2009.

Partneři již několik měsíců sdílí společnou domácnost, starají se o rotwajlera Arnolda a skvěle se doplňují i ve společných koníčcích, mezi které patří hlavně zpívání.

"Eliška je nejen vzhledově nádherná, přesně můj typ, ale je to strašně hodná holka ze slušné rodiny a má nejen neuvěřitelné charisma, ale především velmi hodnotné vlastnosti," řekl o své lásce Noid.

Naposledy se partneři objevili v show TV Barrandov To byl náš hit. Václav v přímém přenosu zpíval song Ráchel skupiny Oceán, Eliška mu držela palce v první řadě. "Měl strach, jestli dá ty výšky. Když to zkoušel v koupelně, trochu mu to skákalo, ale zvládl to skvěle," dodala Eliška Bučková, jejíž spokojenost ve tváři mluvila za vše.