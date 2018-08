Když se mi nelíbí prezident, prostě to otevřeně napíši, říká Hradilek

Vy rád komentujete politiku na své sociální síti. Proč?

Prostě mi to nedá. Nemůžu si pomoct a nechci to jen tak přecházet. Když se mi nelíbí prezident, prostě to otevřeně napíši. Nebojím se toho, že mě někteří za mé výroky zkritizují. Já sám si uvědomuji, že každý máme právo na svůj vlastní názor. A když si myslím, že někdo ve své funkci rozeštvává lidi, místo aby je spojoval, musím se k tomu vyjádřit.

Letos jste se nekvalifikoval do reprezentace. Co je váš nynější cíl ve sportu?

Napravit to příští rok. Myslím si, že jsem dobrý závodník. Start na olympiádě v Tokiu v roce 2020 je sice daleko, ale blíží se to mílovými kroky.

Velmi se angažujete i v dobrých skutcích. Například dlouhodobě bojujete za léčbu pro svou těžce nemocnou neteř Boženku, která trpí spinální muskulární atrofií.

Je to velká bojovnice, která nám to všem ukáže. Moc bych jí chtěl pomoct, proto se snažím, abych pro ni díky své popularitě udělal něco smysluplného.

Mluvíme hodně o sportu, ale hrál jste i ve filmu.

Od té doby, co se profiluji na vodě ve sportu, tak točíme. Natáčíme různé klipy a dokumentujeme, kam jezdíme. Když je to nějaká divoká řeka, tak se ten sjezd nafilmuje. S postupným vývojem techniky jsou ty záběry samozřejmě lepší a lepší.

Před dvěma lety jste hrál ve filmu Tenkrát v ráji.

To je taková velká vzpomínka. Herectví je úplně jiná sféra, než ve které se odmalička pohybuji. Měl jsem to štěstí, že jsem tři a půl měsíce natáčel s úžasnými lidmi na place. Byl to fantastický zážitek.

Vy jste tam byl v roli horolezce.

Nebyl jsem tam jen za horolezce, ale za historickou postavu Josefa Smítky, která představovala to, co v té společnosti teď chybí. Vzdor proti nesmlouvavému režimu a zabraňování osobní svobody. Za to moje postava bojovala a bohužel skončila tak, jak skončila. Rozhodně si Josef Smítka zasloužil, aby o něm spousta lidí věděla a vzali si z toho příběhu třeba i nějakou tu inspiraci.

Vavřinec Hradílek ve filmu Tenkrát v ráji (2016)

Přišly i nějaké další nabídky od filmu?

Dostal jsem úplně maličké role, ale já chci ještě jezdit. To mě baví hrozně moc. Neříkám, že bych si nechtěl v životě ještě zkusit nějakou tu hereckou vložku, ale aktivně po tom vyloženě neprahnu. Těší mě, že jsem si udělal spousty kamarádů a známostí u filmu, takže kdybych s nimi mohl strávit ještě nějaké chvilky na natáčení, tak by to bylo skvělé. To ale ukáže čas.

Máte nějaké velké přání?

Dvacet tři let jezdím na kajaku a ještě jsem si nepostavil svůj vlastní. Takže to je asi něco, co bych si rád splnil. Zatím je to myšlenka, kterou bych chtěl uskutečnit.