Vašuta zaujal oblek i Verešová

I když bílá nepatří mezi jeho oblíbené barvy, v pondělí se v ní prý cítil příjemně.

"Tenhle oblek mi byl přidělen, protože bílá patří mezi typické barvy návrháře Valentina. Cítil jsem se v něm velice dobře. Haute couture, to se zkrátka pozná... ," řekl Vašut, který má prý v současnosti k módě blíže po profesionální než osobní stránce, protože čas od času moderuje módní přehlídky.

"Můj osobní vztah k módě již není tak vřelý jako býval v dobách, když jsem byl mnohem mladší. Teď už módě nepřikládám takovou důležitost jako předtím. Upřednostňuji módu pohodlnou až ležérní a mé tři oblíbené barvy jsou černá, šedá a všechny odstíny hnědé," prozradil Vašut.

Slavnostní večer se nesl v duchu elegance 30. let. Herec, který večerem provázel spolu se slovenskou moderátorkou Lucií Hablovičovou, si zavzpomínal na filmového svůdníka Oldřicha Nového. "Jestli sledujete ty filmy ze 30. let, tak v nich najdete až dojemnou laskavost, naivitu a vybrané chování pánů. A to je to hezké," řekl Vašut.

Čtyřiačtyřicetiletý herec patří mezi ty Čechy, kteří na Slovensku mluví zpravidla slovensky. "Mě baví jazyky a slovenština mi je nejbližší. Rád mluvím slovensky, i když se pak pokaždé omlouvám za chyby, ale snažím se," řekl.

Vašuta čekají v blízké budoucnosti dvě milé akce. Premiéra nového českého filmu Filipa Renče Román pro ženy a vernisáž fotografií, která bude 7. dubna v bratislavské galerii Michalský dvůr.