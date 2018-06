Vašut sbalil Absolonovou, ta obdivovala Havlovou

Pár spolu po červeném koberci za zvuku fanfár vcházel do nově otevřeného pražského obchodu s luxusními italskými kabelkami, živě si povídal a smál se. "Chechtali jsme se tomu, že Dan Hůlka je asi osmý chlap, kterého mi bulvár přisuzuje, a Marek se rozhodl, že tím devátým bude on. Přiskočil ke mně, když jsem dělala rozhovor pro televizi, se slovy: Já jsem tvůj nový nastávající. A co já na to? Vždycky se mi líbil, Pěsti ve tmě dobrý. Hlavně mě baví, že mi přisuzují samé fajn chlapy. Navíc každého znám a mám je ráda," líčí se smíchem Absolonová.

Podobných akcí, jako jsou křty nových produktů či otevírání nových obchodů, se zpěvačka účastní jen málokdy. Tentokrát ji zlákal fakt, že akci organizovala její kamarádka, která je pro ni zárukou akce na úrovni, a že má sama ráda kvalitní kabelky a sem tam si nějakou za odměnu koupí. Když navíc zjistila, že je mezi pozvanými i Dagmar Havlová, byla potěšena o to víc.

"Dagmar Havlovou velice obdivuju, miluju i Václava Havla, byl to jediný politik, kterého jsem vždy měla ráda, a to se o politiku příliš nezajímám. Na prvních Královnách popu jsem byla jako divák a seděla naproti jejich loži a mohla tak paní Dagmar očkem pozorovat. Je to vznešená a krásná dáma, a když pak s naším prezidentem cestovala po světě, byla jsem na oba dva pyšná, jsou úžasný pár. Mrzelo mne, že se tenkrát řešilo, jestli tady píská, nebo nepíská... Jako národ máme někdy zvláštní povahu, že kritizujeme něco, co bychom kritizovat neměli, a naopak. Jak se k politice nikdy nevyjadřuju, tohle jsem tedy komentovala," uzavírá zpěvačka.