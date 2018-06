Vašut předvedl na lyžích agresi, fanynky šílely

"Od svých sedmnácti let jsem závodně lyžoval a myslím si, že díky tomu dokážu kvalitu lyží celkem dobře posoudit a ocenit," řekl iDNES.cz herec, který si nové lyže hned oblíbil.

Na svazích Medvědína si mohl vyzkoušet kterékoliv lyže. S ředitelem společnosti Pavlem Kožuchem si s chutí zazávodili a následně probírali dojmy ze závodních lyží, které se Vašutovi nejvíce osvědčily.

To, že ze svého umu z mládí nic nezapomněl, bylo patrné na jeho agresivním sportovním stylu jízdy. Vašut se nikterak nebál a na kopci byl hned středem pozornosti všech přítomných sportovních nadšenců. Nebyl pro něho problém sjet celou sjezdovku bez zastavení a na ostatní z party čekal dole, kde ho s nadšením zdravil hlouček mladých lyžařek.

"Pane Vašute, vy tedy válíte na těch lyžích. Dáte nám autogram?" neslo se z davu fanynek.

Pro herce to byl den nejen testování, ale i zábavy na lyžích, módní přehlídky sportovního oblečení, ale i nečekaného setkání se zpěvákem Jankem Ledeckým, který tradičně uháněl na snowbordovém prkně a užíval si krásného počasí na horách.



Marek Vašut a Janek Ledecký

Herec Marek Vašut má podle většiny diváků charizma a ve filmu vždy zaujme. Nezapomenutelné jsou role Pažouta v Renčově Románu pro ženy či Jarmila v Bestiáři.

V minulém roce natočil hned několik filmových a televizních rolí, ve kterých hraje, jak sám říká, sám sebe. "Jsou to opravdu zvláštní role, kde jsem teď hrál Marka Vašuta. Protože je mi osmačtyřicet, tak mě to docela těší. Ovšem v posledních letech se nejraději věnuji moderování, a to především společenských akcí," uzavírá Vašut.