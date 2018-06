Vašo Patejdl žádá o české občanství

Vízum bylo pro Slováky zavedeno poté, co spousta slovenských Romů žádala v těchto zemích o azyl. Podle informací iDNES zažil muzikant nedávno při mezipřistání v Belgii na vlastní kůži, co to znamená čekat na vízum.



Ačkoli se vracel domů ze služební cesty a v Belgii jenom přestupoval do jiného letadla, tamní úřady mu nedovolily cestovat dál, dokud si nevyřídí vízum. Dlouhé hodiny pak musel čekat na razítko do pasu.

O české občanství Patejdl zažádal minulý týden poté, co se dozvěděl o možnosti mít dvě občanství. Dlouholetý člen skupiny Elán má spoustu aktivit v Česku, proto české občanství pokládá za další možnou výhodu.



"V rámci mého podnikání to může být výhoda, i když teď přesně nedokážu říct, jaká. To se ale ukáže časem," dodává.

Přestože chce získat české občanství, nehodlá se Vašo Patejdl stěhovat ze Slovenska. V Bratislavě má vlastní nahrávací studio, žije tu celá jeho rodina. "Do Prahy to po dálnici zase není až tak daleko," říká zpěvák.

Patejdl se narodil v Karlových Varech v česko-slovenské rodině. Většinu života ale strávil v Bratislavě, kde vystudoval Vysokou školu múzických umění. V roce 1969 byl zakládajícím členem skupiny Elán, která se v osmdesátých letech stala nejúspěšnější kapelou Československa. V roce 1985 Patejdl ze skupiny odešel a začal se věnovat vlastním projektům.

Vydal několik sólových alb, kromě populární hudby píše i muzikály (například pro Slovenské národní divadlo "Snehulienka a sedem pretekárov), filmovou muziku (za píseň "Voda, čo ma drží nad vodou" z filmu "Fontána pre Zuzanu III" získal slovenskou Grammy), hudbu k večerníčkům i k reklamám.

Vystupuje s vlastní skupinou, občas si ale zahraje i s Elánem. V roce 2001 byl uveden do slovenské Síně slávy populární hudby.