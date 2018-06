Bláha z Divokýho Billa bude táta, konečně začne bydlet s přítelkyní

Vašek Bláha přišel do pořadu Limuzína na televizi Óčko pozvat diváky na koncert Divokýho Billa v Úvalech a popovídat o kapele. Nakonec se však pochlubil, že s přítelkyní čekají miminko.

Moderátora Míru Hejdu, který se s párem zná řadu let, novinka překvapila. "Přijde mi to jako jedna z nejhezčích chvil v životě, říct nahlas, že bude otcem. O to víc si vážím toho, že si vybral právě můj pořad Limuzína, kde to oznámil. Držím palce," říká Hejda.

Vašek Bláha v Limuzíně zahrál na bendžo.

Vašek Bláha chodí se svou přítelkyní Stáňou už téměř deset let, o svatbě však zatím neuvažuje. Kuriózní na jejich vztahu je, že po celou dobu bydlí každý sám. "Je to dané tím, že třikrát týdně se hraje, takže bych stejně nebyl doma," vysvětluje Bláha zvláštní soužití. To však kvůli dítěti změní.

"Ona si dělá legraci, že s ním za mnou bude jezdit vlakem. Ale ne, teď se to samozřejmě změní, aby mělo mámu i tátu, takže už se zařizujeme," řekl Bláha v pořadu Limuzína, který televize Óčko odvysílá ve čtvrtek ve 21:45.