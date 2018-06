Váš otec mi vyhrožoval, nenáviděla jsem vás, píše Hamrová Absolonové

Blog Celý blog Kateřiny Hamrové čtěte zde

"Naprosto konkrétní výhrůžky vašeho otce způsobily, že jsem se rozhodla odejít, přestat být tou "spravedlivou reportérkou", co hledá pravdu. Děti jsou mojí Achillovou patou a raději budu ‚blbá blondýna v showbyznysu‘ než spravedlivá novinářka, co se každý den o ně bojí," přiznala na blogu iDNES.cz Hamrová s tím, že vyhrožování přišlo na řadu poté, co o Absolonovi natočila nepohodlnou reportáž, jež ho vinila z nezákonného obohacování.



Monika Absolonová

"Nepřála bych vám strach, když mi váš otec vyhrožoval přes různé osoby nebo dokonce i sám, že mi zmrzačí dcery. Jak mě mrazilo, když přesně popsal cestu, kudy chodí s chůvou či parky, kam si chodí hrát, a řekl, že pokud nenechám být na pokoji jeho osobu, dřív nebo později se jim něco stane," svěřila se s děsivými vzpomínkami Hamrová.

Monika Absolonová Otce nemám, jen psychopata za zády

Rovněž přiznala, že Absolonové nemohla dlouho přijít na jméno, právě kvůli jejímu otci, který své dceři měl údajně vydláždit i cestu do showbyznysu. "Miloval vás a plnil vaše přání stát se zpěvačkou. Zafinancoval cokoli, abyste se mohla pěvecky zdokonalovat. Stal se mecenášem divadla, ve kterém jste se stala doslova přes noc divou. Byly roky, kdy jsem vás nenáviděla, za to, co váš otec je. Jak se s ním chlubíte, jak ho prezentujete v médiích, jak ho milujete. Ovšem dnes je vše jinak - u mne i u vás. Vy na otci nenecháte nit suchou a já se vyrovnala s tím, že jsem přestala dělat práci, která mě naplňovala. Ale jak se říká, člověk může odpustit, nemůže zapomenout," napsala dále Kateřina Hamrová na blogu iDNES.cz.

Její děsivé vzpomínky vyvolal otevřený rozhovor Moniky Absolonové pro iDNES.cz, která promluvila o násilí, kterého se její otec léta dopouštěl na vlastní rodině. "Psychiatrička mi řekla, že si musím zvyknout na to, že žiju s psychopatem za zády," řekla Absolonová.