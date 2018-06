Varovalo Čechy puklé srdce?

Co napsal v červenci astrolog?



"...je zde zvýšené riziko záplav, a to zejména v srpnu ( tranzitující Neptun v opozici na Neptuna republiky, tranzitující Jupiter v kvadratuře na Slunce republiky, tranzitující Uran v opozici na Saturna republiky ). Domnívám se však, že nebudou takového rozsahu a doprovázené takovými škodami jako v roce 1997, Venuše bude stát při nás. Neptun bude nepříznivě ovlivňovat dění v naší republice ještě v prosinci, ale to obvykle u nás tolik neprší. Závěrem bych chtěl podotknout, že tento článek píši v předvečer Medarda, kdy je nebe úplně zatažené a lije, což mi možná sugeruje chmurnější vyhlídky než jaké doopravdy jsou." Ing. Richard Stříbný, astrolog

Největší český zvon Zikmund ve věži katedrály svatého Víta na Pražském hradě nemohl zvonit více než tři měsíce. Několik hodin po skončení voleb do sněmovny totiž puklo jeho srdce. Zvon v sobotu naposledy vyzváněl u příležitosti poutního svátku svatého Víta. Téměř půltunové srdce propadlo první podlahou z tlustých fošen a zastavilo se o patro níž. (15. června 2002)

Marně zvonař Petr Rudolf Manoušek v červnu vysvětloval, že zvon měl vadu již od výroby, že nebyl dostatečně kovářsky zpracován. Nejznámější žijící český zvonař nabízel logické vysvětlení, ale legenda je legenda. Něco se přece stát muselo."Je to samozřejmě náhoda, to srdce mohlo puknout kdykoli, třeba před rokem, nebo za dva roky," říká památkář správy Pražského hradu, architekt Viktor Procházka. Nezná nikoho, kdo by v dnešní povodni viděl potvrzení legendy o zvonu: "Snad jen jedna moje známá, bydlí na Bílé Hoře, pro ni je Nostradamus největšíautoritou, ta to dokonce předpověděla, ta věděla, že povodeň přijde, věděla to snad hned v červnu."Zikmundovi prasklo srdce v minulosti už několikrát. Doložen je letopočet 1670, v tom roce zemřel Jan Ámos Komenský. Pro Čechy velké neštěstí. Pak je tu ale třeba rok 1798, kdy se naopak nic zvlášť tragického v Čechách nestalo - Moravou a Slezkem jen prošla ruská vojska při tažení na severoitalské bojiště a začalamobilizace Rakouska, jejímž střediskem se staly Čechy.Legenda nebo skutečnost, puklé Zikmundovo srdce a následná tragédie? Někdo věří, někdo ví, že všechno je jen náhoda. Pro letošek je jisté minimálně jedno: pro stoupence legend bude rok 2002 jasný - Zikmund praskl, přišla tragédie, přišla ničivá povodeň. Jisté je také, že puklé srdce zvonu bude opraveno. V kopuli chrámu svatého Víta by se Zikmund měl opět rozeznít na svátek svatého Václava. Škody se napraví, i když dnes je dílna mistra zvonaře Manouška na Zbraslavi i se Zikmundem ještě pod vodou...