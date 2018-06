Varnsdorfský Otesánek spořádal 58 knedlíků

Hodinu a půl mají jedlíci na to, aby snědli co největší množství knedlíků doplněné svíčkovou omáčkou a první porci i s masem, zapíjet mohou libovolným nápojem, udělat si přestávku, dojít na záchod za dozoru porotce. "První dvě porce se nosí po deseti knedlících, další po pěti," upozorňuje Zavoral.

První koláčky knedlíků mizí v ústech soutěžících. Startující označený číslem jedna, Miloš Janček z Varnsdorfu, nasazuje ostré tempo a po dvaadvaceti minutách má v sobě čtyřicet kyprých kousků. "Jsem zvyklý rychle jíst z jídelny. Na oběd nemám moc času, takže chvátám vždycky," vysvětluje. Na soutěž se nijak nepřipravoval, posnídal hamburger s houskou, navíc je po flámu. Dělá si přestávku a jde se ven proběhnout, aby snědenou masu trochu setřásl.

Mezitím odpadají první soutěžící, jeden po jednatřiceti kouscích, druhý po sedmatřiceti. Janček se vrací a nechává si naložit další porci, snaží se rekord Červeného hrádku překonat. "Ještě jednou se půjdu proběhnout," říká.

Vrací se a v jeho útrobách, nyní znatelně zpomalil, mizí poslední knedlíky. Ještě jeden a má jich v sobě osmapadesát za necelou hodinu. "Končím," říká ještě s plnou pusou. Ten poslední, rekordní knedlík, mu doslova v ústech roste.

Osazenstvo hospody s napětím čeká, zda jej zpracují, či zda favorit knedlík zvrátí. To by znamenalo diskvalifikaci. "Zapij to," povzbuzují Jančeka přihlížející. Snad deset minut trvá, než Janček poslední sousto zpracuje a spolkne. Povede se a

on se stává vítězem soutěže. Je prvním Otesánkem roku ve Varnsdorfu.

Po asi dvacetiminutovém odpočinku vyhlásí: "Knedlíky už nechci, ale přineste mi pohár, dejte do něj, co máte v kuchyni, šlehačku, zmrzlinu, ovoce," poroučí si. Skutečně jej spořádá.

Druhý, František Novák z Nového Boru se svými pětačtyřiceti kousk, udiveně kroutí hlavou. "Asi bych taky zvládl víc, ale v práci jsem vypil moc vody a jsem plný," říká. Je totiž foukačem skla, který při práci potřebuje hodně pít.

Soutěž se podle organizátorů stane tradicí a konat se bude vždy v polovině března. Organizátoři doufají, že na příští ročník přijede už více než pět jedlíků. Doufali v to i letos. Proto manželka majitele restaurace Irena Šimková navařila čtyřicet šišek houskových knedlíků, což je přes sedm set plátků, a k tomu pětatřicet litrů svíčkové omáčky z pěti kilogramů hovězího masa. Kdyby to všechno soutěžící snědli, vyšlo by na každého vyšlo sto čtyřicet šest plátků knedlíků, sedm litrů omáčky a kilo masa.