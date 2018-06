Vařeková má nejen dokonalé tělo

"Veronika vás pošle při dolézání do háje hned třemi jazyky, ani nemrknete. Navíc má vzdělání v oboru psychologie a pedagogiky. Je to prostě chytrá holka," píše se na internetových stránkách magazínu serveru Ask Men.

Veronika si popularitu vydobyla hlavně trojnásobným focením pro magazín Sports Illustrated a spoluprací s kosmetickou značkou Nivea.

"Setkání s Veronikou je jako potkat anděla. Taková krásná holka se nerodí každý den. Ne nadarmo se říká, že z českých vod vplouvají do světového modelingového byznysu jen a pouze krásná a nepřekonatelná děvčata," řekl o modelce, která zdobila obálky magazínů Marie Claire, Harpers & Queen či Cosmopolitan, další z účastníků internetové ankety.

Šaty ani nepotřebuje

Veronika Vařeková mužům podle všeho imponuje také smyslem pro eleganci. "Její styl je oslňující. Veronika má skutečně velký cit pro módu. I když vlastně k dokonalosti šaty ani nepotřebuje, mohla by chodit klidně nahá. Dokáže udělat z obyčejného kostýmku nebo návrhu výtečný kus. Asi takový, jako je ona sama," napsal na internetových stránkách magazínu Ask Men Veroničin fanoušek Timothy Jones.

Předvádí luxusní prádlo

Šestadvacetiletá Veronika Vařeková pochází z Olomouce a její největší úspěch je kampaň na prádlo značky Victoria Secret. Modelku začala dělat až v devatenácti. Tehdy dostala nabídku na fotografování v New Yorku a už tam zůstala. Fotila reklamní kampaně například pro značky Chanel a Nivea. Předvádí luxusní prádlo Victoria Secret, což je pro modelky velmi prestižní práce. Její fotografie se objevují v časopisech Sports Illustrated, Harpers Bazaar a dalších.