Vánoční večeře nejtlustší matky světa: 30 tisíc kalorií na posezení

Donna Simpsonová váží 292 kilogramů a stala se nejtlustší matkou na světě. Jejím snem je ale dostat se na 450 kilo a získat titul nejtlustší ženy světa.

A k nejtlustší ženě patří i největší vánoční večeře. Donna Simpsonová k ní usedla na zpevněnou kovovou židli a začala hodovat.

Sama spořádala dva krocany, k tomu dvě porce kýty, 6 kilo pečených a šťouchaných brambor, 5 bochníků chleba, 2 kila bylinkové nádivky, 3 litry omáčky, 2 litry brusinkového dresinku a 9 kilo zeleniny.

Po tomto hlavním jídle, které by většině lidí vydrželo týdny, měla Donna ještě dost místa na dezert. Dala si pěnové bonbony marshmallow, smetanový krém, šlehačku a koláčky.

Její čtrnáctiletý syn Devin a tříletá dcera Jacqueline povečeřeli mnohem skromněji.

"Jím kolik chci, kdy chci, ale v tento roční čas spořádám opravdu vše. Vánoce by vám měly umožnit dělat, co chcete. Ti, co se cítí provinile kvůli jídlu, jsou srandovní," řekla deníku Sunday Mirror Simpsonová, která stále trvá na tom, že je úplně zdravá.

Ze své tloušťky si udělala obživu. Nechá si platit za veřejná vystoupení a spustila webovou stránku, kde ji za poplatek může kdokoli vidět jíst.

"Ráda jím a lidé mě rádi vidí jíst. Dělám jim radost a nikomu neubližuji," řekla Simpsonová.

Donna nikdy nebyla štíhlá. Hodně začala přibírat v devatenácti letech, kdy potkala svého prvního manžela, který byl šéfkuchař. "Pracoval na nočních směnách a vracel se domu kolem druhé ráno. Vždy přinesl nějaké zbytky. Zůstali jsme vzhůru a jedli hromady řízků, bramborové kaše a omáčky s máslem. Rychle jsem začala přibírat a manželovi se to líbilo. Říkal, že čím jsem větší, tím jsem víc sexy," řekla Donna.

Když jí bylo 27 let, vážila už 160 kilo a porodila svého syna Devina. Manželství ale krátce po jeho narození skončilo a Donna se uklidňovala jídlem.

Zhubnout se pokusila v jednatřiceti, když vážila 273 kilogramů. Shodila 32 kilo za půl roku a měla podstoupit podvázání žaludku. Krátce předtím ale při stejné operaci zemřel její kamarád. "Bylo to pro mě znamení. Rozhodla jsem se, že to za to nestojí. Jsem ráda taková, jaká jsem," dodala nejtlustší matka na světě.