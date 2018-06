AUDIOKVÍZ: Hvězdy vám zpívají koledy. Poznáte, kdo je kdo?

0:08 , aktualizováno 0:08

Pět známých osobností - čtyři ženy, jeden muž. Tři z nich se zpěvem živí, dva jsou herci. To jsou nápovědy, které by vám měly ulehčit poznat, koho jsme oslovili do našeho vánočního audiokvízu. Zadání bylo jasné: zazpívejte nějakou koledu.