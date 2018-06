Vánoční hvězdy

Ten večer jsem se courala po Butterworthu (to je městečko na pevnině, z kterého se na Penang přejíždí trajektem) a i ten nejlacinější hotýlek stál osm malajských dolarů, což pro mě prostě nepřipadalo v úvahu. Courala jsem se Brownovým pohybem dál a dál od centra, po malých silničkách, co vedly - do buše! Nebylo tu nic než hotely, na které nemám, a temnící stíny a buš a krvavě rudý, šíleně nádherný, přímo maughamovský západ slunce nad opuštěnou pláží, který bohužel trval jen kratičce, a pak všechno pohltila noc. Taky tu byly zvuky - neznámě, tajuplné a trochu výhrůžné, tím výhrůžnější, čím hlouběji do buše jsem se zanořila. Ale pak se k neznámým zvukům přidružil i dobře známý dvojzvuk: blížily se ke mně dva motocykly, a přestože jsem se pokusila uhnout před jejich světly, uviděly mě. Jeden u mě zabrzdil z jedné strany, druhý ze druhé. Byli to policajti v helmách. Nejdřív zdvořile pozdravili, pak se zeptali, co tu dělám - v noci a takhle sama - a jestli jsem nezabloudila. Mluvili anglicky. Vyžádali si pas, posvítili si na něj baterkou, upozornili mě, že zejtra moje vízum vyprší, a pak mi oznámili, že je to hrozně nebezpečný, zejména pro ženu, pohybovat se po setmění na takovýchhle místech. Že je tu jen tma, buš a banditi. Pomoci se nedovolám. Jeden ukázal za sebe na motorku: odvezou mě do civilizace z moci úřední. Když jsem se k nasedání neměla, policajt podrážděně zamlaskl a zapnul si můj pas do kapsy stejnokroje. Nasedla jsem - ještě předtím jsem si musela nasadit na hlavu helmu, kterou s sebou pro všechny případy vozili, a připnout si ji řemínkem pod krkem - a oni mě odvezli na opuštěnou pláž. Nebyl tam už ani ten západ slunce, jen tma, lehký vánek a pravidelný příboj vln, který zněl zároveň šíleně mocně a obrovsky - a zároveň zranitelně, žhavě a něžně: asi jako kdybyste chytili do dlaně vlaštovku a hmatem poslouchali, jak jí tluče srdce. Policajti se podívali nejdřív jeden na druhého, pak oba najednou na mě a vypnuli zapalování. Zvuk příboje ještě zesílil. - Nestalo se mi to poprvé, ale policajti? Amerika mě za těch pár let, co jsem tam žila, zpracovala natolik, že jsem začala být vážně přesvědčena, že takovéhle věci by se neměly nechat jenom tak. Ne z nějaké pomstychtivosti, to ne, ale proto, že když se s tím nic neudělá a takovejmhle lidem se nic nestane, tak se pak něco podobnýho bude dít dál a dál, čím dál tím častěji, žádná ženská nebude bezpečná, až vyjde večer na ulici. Nic s tím neudělat a vykašlat se na to je vlastně určitej druh sobeckosti... Měla bych to nahlásit! - POLICAJTŮM??? Ty seš přece kráva! Pohodlně jsem se uvelebila na hotelové posteli. Byl to hotel, do kterého mě ti policajti - z moci úřední - odvezli a zaplatili za něj. Byl to docela solidní hotýlek, vůbec ne ten nejlacinější, noc v něm jistě stála víc než osm malajských dolarů. (Potom se se mnou loučili. Jeden z nich mě objal a vlepil mi na tvář hubanec, jako bych byla jeho nejmilejší ségra. Druhej postával mezi dveřmi haly a vypadalo to, že se mu nechce pryč. Pět minut si nasazoval a zapínal pod krkem tu debilní motorkovou helmu, kontroloval, jestli je řemínek dobře zacvaklý, jestli není ani moc volný, ani ho neškrtí, a tak nějak divně polykal a v jednom kuse opakoval: "No jo, tak dobrou noc O. K.?... O. K., tak teda dobrou noc..." - a nakonec je oba vyhodili nic netušící recepční. (Vážně jsem přesvědčená, že ten recepční nic netušil. Anebo jo - a jen jsem blbá já? Každopádně jsem se podřídila jakési nikdy nevyslovené dohodě, kterou se mnou ti policajti uzavřeli. Dělali jsme všichni, jako že se mi jen snaží pomoct, a pak jsme taky dělali, jako že to celé není tak docela nevinné, dělali jsme, jako že mě tak trochu obtěžujou, dělali jsme, jako že se aspoň jeden z nich snaží vetřít se se mnou do hotelového pokoje, snad proto, aby nebylo divný, že mi tak ochotně pomáhají... Mělo to celé v sobě hned několik vrstev předstírání, několik divadelních opon a závěsů: úplně všechny byly děravé, ale spojenýma silama tu epizodu z pláže zakryly tak dokonale, že pan recepční v tomhle hotelu skoro určitě fakt nic netušil.) - Jak je možný, že dokážou bejt tak neuvěřitelně milí, tak zdvořilí a slušní, NĚŽNÍ, bezmála nesmělí - a přitom ženský TOHLE provedou? ptala jsem se sama sebe, když jsem čistě vymydlená usínala na čisté posteli pod větrákem a za okny utěsněnými sítí proti moskytům začalo tropicky mrholit. Usínala jsem a jediná nepříjemná pachuť, která ve mně zbyla z celé téhle příhody, byly výčitky svědomí, že jsem to nenahlásila a už to asi nenahlásím. V mém deníčku z téhle doby o tom nestojí ani slovo. A ani v něm nezeje žádná významuplná mezera. Přetvařovala jsem se snad před svým deníčkem, tak jako jsem se přetvařovala před recepčním? Není to úplně vyloučený. (Můj deník - to přece byl ten nekonečný dopis tatínkovi... i když jsem věděla, že mu ho nepošlu.) - Nebylo to poprvé, co jsem nějakou životní epizodu prostě vymazala z paměti asi tak třicet vteřin poté, co se udála. - Jasně... jasně že jsem se na to PAMATOVALA. Netvrdím, že mě uchopila pod krkem chladná ocel VVV (Vymazávače Veškerého Vědomí) jak vystřiženého ze sci-fi románů Stanislaw a Lema, a zabzučelo to. To ne, jen jsem už od té epizody byla oddělená nějakou nově vytvořenou vrstvičkou čehosi v mé hlavě: tahle epizoda se bezesporu udála, ale ne MNĚ. Anebo aspoň ne mně v té podobě, v jaké jsem tu teď. Nejdůležitější ze všeho bylo, aby se tahle příhoda co nejdřív (pokud možno do několika hodin) úspěšně propadla do minulosti, přefiltrovaná jakýmsi sítem na vzpomínky (právě tím, které jsem si kdysi pracně namontovala do hlavy.)